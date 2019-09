Wrobel geht mit Satire in den Wahlkampf

Kiel

Wrobel hat am Donnerstag seinen "Drei-Punkte-Plan für Kiel" (ÖPNV, Wohnen, Klima) vorgestellt, vor allem aber 37 Motive von 145 Plakaten. Sie sollen vom kommenden Wochenende an in ganz Kiel hängen.

Florian Wrobel hat in Kiel "noch mehr vor"

Die Satiretruppe von der "Partei" greift darin die Plakatmotive der Kandidaten Ulf Kämpfer ( SPD) und Andreas Ellendt ( CDU) auf. Wo Kämpfer "viel mehr vor" hat, hat Wrobel "noch mehr vor". Wo Ellendt fragt, "warum liegt hier eigentlich Müll?", fragt Wrobel zum CDU-Plakat: "Warum hängt hier eigentlich Müll?"

Weitere Beispiele: Kämpfer schreibt "Du willst eine lebendige Innenstadt? Ich habe einen Plan" und zeigt einen sehr langen Text zur Innenstadtgestaltung. Wrobel nimmt das so aufs Korn: "Du willst einen langen Text lesen? Ich kann schreiben." An die Adresse des Lehrers Ellendt fordert er: "Lehrermangel stoppen, Elend verhindern!" Eine Anspielung auf den Boss von Möbel Höffner ist das Wortspiel: "In jedem Kämpfer steckt ein Krieger!"

Nur zum Linken Björn Thoroe ist der "Partei" nicht viel eingefallen, nur das Foto eines Elefanten mit dem Schriftzug "Thööröööö" aus dem Kindercomic " Benjamin Blümchen" und der Forderung: "Keine Wildtiere in Zirkussen".

Der blinde Kandidat nimmt sich selbst auf die Schippe

Wrobel nimmt sich auch selbst auf die Schippe. Der blinde Kandidat schreibt zum Foto von einem Kreuzfahrtschiff: "Schlechte Luft sehe sogar ich!" Und unter dem Titel "Ich fahre Dich durch Kiel" soll jeder Wähler ihn in der Woche vom 14. bis 21. Oktober unentgeltlich im Bus begleiten können. Hintergrund: Als Schwerbehinderter fährt Wrobel nicht nur selbst kostenlos, sondern hat auch Anspruch auf eine Begleitperson.

Auch eigenständige politische Forderungen kommen im satirischen Gewand daher. Zum Wohnungsbau: "Wohnraum aus? Möbelhaus! Ausstellungsflächen sinnvoll nutzen." Zur Drogenpolitik: " Wrobel baut für Dich" - einen Joint. Für den Klimaschutz möchte Wrobel Kreuzfahrtschiffe nach Laboe verbannen.

Ein Hektar Regenwald für jeden Prozentpunkt

Durchaus ernsthaft verbindet Wrobel die OB-Wahl mit umweltpolitischem Engagement. Er verspricht, für jeden Prozentpunkt bei der Wahl einen Hektar Regenwald zu kaufen. Er nimmt damit die Werbeaktion einer Biermarke aufs Korn: "Billiger als Biertrinken!"

Martin Sonneborn hilft im Kieler Wahlkampf

Der 26 Jahre alte Student der sozialen Arbeit an der Fachhochschule Kiel, der "der erste blinde Oberbürgermeister Europas" werden will, rechnet in der heißen Phase des OB-Wahlkampfs mit prominenter Unterstützung. Der Europa-Abgeordnete Martin Sonneborn, als Satiriker bekannt aus Funk und Fernsehen, schickt zwei Videobotschaften für die sozialen Medien. Sonneborn will in der Woche vor der Wahl vielleicht auch selbst nach Kiel kommen.

