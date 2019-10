Kiel

14. Oktober 2015: Amin Alhachemi erreicht über die österreichisch-deutsche Grenze Passau. Nach einer Odyssee von Syrien nach Europa blickt der kurdische Syrer hoffnungsvoll auf eine Zukunft in Sicherheit. Auf den Tag genau vier Jahre später steht er in der Leibnizstraße vor seinem Institut an der Christian-A...