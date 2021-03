Kiel

Die Staatsanwaltschaft geht nach einem vorläufigen Gutachten davon aus, dass der im Kern geständige Täter im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte. Mit einem Messer soll er mehr als 30-mal auf seinen Landsmann (30) eingestochen haben. Das Verletzungsbild spricht für hochgradige affektive Erregung.

Angeklagter erinnert sich nur an "zwei bis drei" Stiche

Doch der Beschuldigte erinnerte sich gestern beim Prozessauftakt an nur „zwei bis drei“ Stiche, die er dem Opfer in dessen Zimmer versetzte. Dort will der Somalier von seinem Landsmann, mit dem er oft und viel geredet und Alkohol getrunken habe, plötzlich sexuell massiv bedrängt worden sein. „Bück dich!“, habe ihn der andere mit dem Messer in der Hand aufgefordert.

Der Beschuldigte fühlte sich nach eigenen Angaben bedroht. Nach seinen Worten konnte er den anderen wegschubsen und das zu Boden gefallene Messer an sich nehmen. Er selbst will zugestochen haben, um einem weiteren Angriff zuvorzukommen. „Ich wollte mich nur verteidigen.“ Heute bedrücke ihn, dass er tot ist. Es tue ihm leid.

Opfer lag eine Woche unentdeckt in seinem Zimmer

Der Getötete soll mindestens eine Woche unentdeckt in seinem Zimmer gelegen haben, bevor sich der Beschuldigte gegenüber einem Sicherheitsmann zur Tat bekannte. Nach dem Vorfall will er weiter getrunken und die Bluttat einfach vergessen haben. Tagelang sei er verwirrt draußen herumgeirrt, teilte er vor Gericht über Dolmetscher mit. Dann sei ihm plötzlich aufgefallen, dass ihm „jemand fehlte“.

„Er kam zu uns ins Büro und hat gesagt, er habe seinen Freund getötet“, berichtete gestern ein Security-Mitarbeiter. Der Zeuge (49) war noch neu in der größten Kieler Flüchtlingsunterkunft mit damals rund 500 Bewohnern. Doch er will bereits erlebt haben, dass der Somalier „manchmal Fantasiesachen erzählte, wo man nicht wusste, ob sie wahr waren“.

Gericht hat Zweifel an Aussagen des Somaliers

Zweifel sind offenbar auch bei seiner Darstellung zur Sache angebracht: Der 29-Jährige behauptet nachdrücklich, sich trotz wiederholter Streitigkeiten mit Bewohnern arabischer Herkunft niemals bewaffnet zu haben. „Zu keinem Zeitpunkt habe ich ein Messer getragen.“ Dem widersprach ein 27-jähriger Nordafrikaner, der Monate vor der Bluttat massiv vom Beschuldigten bedroht worden sein will. Der Zeuge erklärte, er habe den Somalier im Zimmer eines gemeinsamen Bekannten nur mal gebeten, leiser zu sein. „Er war beleidigt, wir haben gestritten.“

Nach gegenseitigen Beleidigungen als „Arschloch“ habe ihm der Somalier die Faust ins Gesicht geschlagen, so der Zeuge weiter. „Wir haben uns richtig geprügelt.“ Noch am selben Tag sei der Beschuldigte plötzlich mit einem Messer auf ihn zu gelaufen. „Ich hatte richtig Angst und rannte um mein Leben.“ Kommentar des aufgebracht wirkenden Beschuldigten: „Er lügt!“