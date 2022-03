Mehr als 100 Wohnungsangebote für Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Kiel bereits eingegangen. Bevor eine Wohnung vermietet wird, prüft die Stadt die Unterkunft auf mehrere Kriterien. Dabei steht vor allem die Privatsphäre der Schutzsuchenden im Vordergrund.

Von Steffen Müller