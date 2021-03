Kiel

In der Einrichtung leben aktuell 498 Personen in insgesamt 13 Gebäuden, eines steht aktuell wegen des Ausbruchs unter Quarantäne, wie Birgit Stöcken von der Awo Kiel, dem Träger der Unterkunft, mitteilte.

Wie bereits berichtet, hatten sich auch vier Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft angesteckt. Zwei davon, so Stöcken, gehen auf die Grundschule Schilksee, zwei wurden zuletzt im Homeschooling unterrichtet.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Kiel weiter an

Unterdessen verschlechtert sich die Corona-Lage in Kiel weiter: Während die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt (49,7), steigt sie in der Landeshauptstadt weiter an – von 53,5 auf 59,6 Fälle pro 100.000 Einwohner am Dienstagmorgen. Wie die Stadt Kiel mitteilte, sind am Montag 17 weitere Fälle registriert worden, 477 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Zudem ist am Montag ein 81-jähriger Mann mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Damit sind nun bereits 81 Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Kita Hangstraße nach Corona-Fall geschlossen

Wie erst am Dienstag bekannt wurde, hat es in der vergangenen Woche auch einen Corona-Fall in der Städtischen Kita Hangstraße gegeben. Ein Kind wurde vergangene Woche positiv getestet, die Einrichtung bleibt bis 5. März geschlossen.

Impfung schützt erst nach zweiter Impfung in vollem Maße

Am Tag nach Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs im Paul-Fleming-Haus meldete sich auf KN-Anfrage die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) zu Wort. Sprecher Nikolaus Schmidt weist darauf hin, dass der Impfstoff zwar bereits zwei Wochen nach der ersten Impfung schütze, der volle Schutz aber erst nach der zweiten Impfung wirkt.

„Es gibt wegen der erst seit wenigen Wochen laufenden Impfungen noch keine validen Daten, allerdings beobachten wir, dass Krankheitsverläufe deutlich milder sind nach einer Impfung.“ Im Paul-Fleming-Haus in Kiel wurden 21 Menschen drei Tage nach der zweiten Impfung positiv getestet.