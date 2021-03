Kiel

Allen aktuell Infizierten, darunter neun Erwachsene und vier Kinder, geht es den Umständen entsprechend gut, heißt es. Sie seien isoliert und unter Quarantäne gestellt. Einen Massentest unter den 498 Bewohnerinnen und Bewohnern hat es zwar nicht gegeben, die Kontaktpersonen wurden allerdings ermittelt und getestet.

Birgit Stöcken ist die Leiterin des Fachbereichs Migration bei der Awo Kiel, dem Träger der Einrichtung. Sie kennt die Gründe für den mittlerweile dritten Corona-Ausbruch ebenso wie die Szenen vor der Gemeinschaftsunterkunft: Kleinbusse würden dort vorfahren und die Bewohner zu den jeweiligen Arbeitseinsätzen bringen. Diese Personen, so Stöcken, konnten als primäre Ansteckungsquelle ausgemacht werden – das ergab die Kontaktnachverfolgung.

Ob darüber hinaus weitere Bewohnerinnen und Bewohner von solchen Arbeitsverhältnissen betroffen sind, könne Stöcken nicht ermitteln, „denn sie sind nicht verpflichtet, uns darüber Auskunft zu geben, ob und wo sie arbeiten“. Neben den teils prekären Arbeitsverhältnissen der Bewohner sei einer der Ausbrüche durch eine Beerdigung in Berlin ausgelöst worden.

Mehr als sechs Quadratmeter Wohnfläche in der Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug in Kiel

Wie überall verbreitet sich das Virus auch in der Gemeinschaftsunterkunft Schusterkrug vor allem unter Familienangehörigen. Die Wohnsituation der Betroffenen begünstigt allerdings ein Ausbruchsgeschehen: Derzeit leben 498 Bewohner in der Einrichtung. Sie sind in insgesamt 13 Gebäuden untergebracht. „Die Unterbringung ist abhängig von der Familiensituation“, erklärt Stöcken.

„Generell handelt es sich aber um eine großzügige Unterbringung mit wesentlich mehr Platz als die vorgeschriebenen sechs Quadratmeter Wohnfläche.“ Die sanitären Anlagen werden allerdings gemeinschaftlich genutzt. Die Bewohner haben sich laut Stöcken so organisiert, dass sie die Badezimmer für sich als Familie oder mit Angehörigen allein nutzen.

Ohnehin sei es in der Einrichtung einwandfrei möglich, große Abstände zu halten, macht Stöcken deutlich. Die Gebäude liegen teilweise weit auseinander – und wer doch Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte, wird in ein etwas abgelegenes Gebäude ausquartiert und während der Quarantäne separat untergebracht. „Diese Maßnahmen sind mit dem Gesundheitsamt der Stadt Kiel und dem zuständigen Amt für Wohnen und Grundsicherung abgestimmt“, sagt Stöcken.

Birgit Stöcken: Die Bereitschaft, sich an die AHA-Regeln zu halten, ist grundsätzlich groß

Auch ein Hygienekonzept wurde entwickelt, das in verschiedenen Sprachen bereitgestellt wurde. Demzufolge gibt es in den Fluren und in den Gemeinschaftsräumen eine Maskenpflicht. Zudem sind alle Aktivitäten, ehrenamtlichen Angebote und die Nutzung der Gemeinschaftsräume für Zusammenkünfte derzeit nicht möglich. Beratungen finden nur telefonisch und nur in dringenden Fällen persönlich statt.

„Grundsätzlich ist die Bereitschaft groß, die AHA-Regeln einzuhalten, die Angst vor Ansteckung aber ebenfalls“, sagt Birgit Stöcken. Die Regeln würden größtenteils eingehalten. „Als Träger der Unterkunft ist es auch unsere Aufgabe, immer wieder darauf hinzuweisen und interkulturell zu vermitteln. Aber so wie überall gibt auch hier immer wieder Personen, die die Regeln nicht einhalten.“