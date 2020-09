Kiel

CDU-Ratsherr Stefan Kruber brachte am Donnerstag über seine Fraktion einen Antrag in die Kieler Ratsversammlung ein, den Kieler Flugplatz als Basis für Löschflugzeuge und Hubschrauber des EU-Katastrophenschutzes ins Rennen zu schicken.

Da die Bewerbung für die Stationierungen der „RescEU“-Flugzeuge Aufgabe des Landes ist, forderte Kruber die Verwaltung auf, entsprechende Unterstützung zu signalisieren.

Ratsversammlung vertagte Antrag

Die Kooperation sieht noch Beratungsbedarf – und setzte mit ihrer Mehrheit und der Unterstützung des SSW durch, dass der Antrag vertagt wurde.

Kruber hatte zuvor für die Initiative geworben: „Mit der Realisierung des Konzeptes in Kiel kann ein hochwertiger Beitrag zur zivilen europäischen Sicherheitsarchitektur geleistet werden. Darüber hinaus ergeben sich aufgrund der Infrastruktur des Flughafens Kiel-Holtenau mit seiner Lage in Wassernähe und zur neuen Nordwache der Feuerwehr deutliche Synergien und Standortvorteile“, so Kruber.

Auch Feuerwehr würde profitieren

Seit einiger Zeit wird Holtenau auch als Standort für die Stationierung von spezieller Ausrüstung zur Schiffsbrandbekämpfung diskutiert. „Hier ist natürlich ein Hubschrauber auch für die Feuerwehr von großer Bedeutung“, so Kruber.

Weiterer Aspekt ist die Ausbildung in Kooperation mit der Landesfeuerwehrschule. Das alles würde für den Standort auch weitere Arbeitsplätze bedeuten, sagt Kruber.

Direkte Unterstützung kommt aus Holtenau. „Der Kieler Flughafen würde eine Stationierung begrüßen. Technische und rechtliche Parameter wären im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens konkret zu prüfen“, sagt Volker Prange, Geschäftsführer der Flughafen Kiel GmbH.

Land signalisiert Bereitschaft

Auch das Land hat das Thema im Blick. „Sofern im Rahmen des Programms des europäischen Katastrophenschutzes zur Unterstützung der Bekämpfung von Waldbränden in anderen Bundesländern und europäischen Staaten die Stationierung von Löschflugzeugen oder Löschhubschraubern von der Stadt an das Land herangetragen würde, wäre Schleswig-Holstein diesen Plänen gegenüber durchaus offen“, so ein Sprecher des Innenministeriums.

Für Schleswig-Holstein als Einsatzort sieht das Innenministerium jedoch keinen Bedarf. Aufgrund des relativ geringen Waldbestandes und der Beschaffenheit der Wälder in Schleswig-Holstein ist nach Einschätzung des Ministeriums eine sogenannte „bodengebundene“ Brandbekämpfung ohne Luftunterstützung derzeit ausreichend möglich.

Bei Bedarf könnte auf Hubschrauber der Bundespolizei aus Fuhlendorf zurückgegriffen werden.

