Bei der Förde Sparkasse ist es nach Mitarbeiterschulungen in der Kieler Hauptstelle zu einer Reihe von Corona-Infektionen gekommen. In den letzten 14 Tagen seien vier Beschäftigte positiv getestet worden, so das Unternehmen. Vorangegangen waren fünf Präsenz-Seminare mit je etwa zehn Teilnehmern.