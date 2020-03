Das ist die neue Leiterin der Förde-VHS

Kiel

Das Staffelholz der Leitung der Förde-VHS wurde am Montag nicht nur metaphorisch, sondern tatsächlich übergeben: Helga Jones überreichte ihrer Nachfolgerin Adriana Theessen einen selbst gebastelten neongrüner Staffelstab und übergab ihr damit die Leitung der Bildungseinrichtung.

Adriana Theessens erster Arbeitstag verlief reibungslos. "Ich wurde sehr freundlich empfangen und habe intensive erste Eindrücke gesammelt. Ich freue mich auf die Chance und bin dem Auswahlgremium dankbar", so Theessen. Für konkrete Veränderungswünsche und eigene Ideen sei es jedoch noch zu früh. "Die VHS und die Gegend sind neu für mich. Am Anfang möchte ich beobachten, Dinge wahrnehmen und Abläufe kennenlernen", berichtet sie. Das Programm im Herbst wird dann das erste Angebot sein, das sie mit den vier Programmbereichsleitern gestalten wird.

Neue Leiterin war an der VHS in Delmenhorst tätig

Theessen hat BWL und Erwachsenenbildung studiert und war vor ihrem Wechsel an die Förde vier Jahre lang Leiterin des Bereiches "Berufliche Bildung, Pädagogik und Psychologie" der Volkshochschule Delmenhorst. Von der niedersächsischen Volkshochschule möchte sie vorerst keine Strukturen oder Angebote kopieren. "Ich möchte den Blick nicht nach hinten, sondern nach vorne richten. Was sich übertragen lässt, ist schwer zu sagen. Jede VHS ist eine Welt für sich", sagt die 46-Jährige. Das Programm der Förde-VHS lobt sie: "Ich finde das Programm sehr vielfältig und kann mich sehr gut damit identifizieren." Dennoch hat sie auch für Kiel eine Vision: "Ich möchte Kooperationen und Kommunikationsprozesse mitgestalten. Heute ist es wichtiger denn je, dass die VHS Verantwortung übernimmt und sich als Einrichtung weiterentwickelt. Die VHS geht weg vom Vermitteln und soll mehr ermöglichen und anregen, damit Menschen selbstbestimmt lernen können. Die Gesellschaft ist auf mündige und reflektierte Menschen angewiesen."

Jubiläum war Höhepunkt während Jones' Amtszeit

Die Einarbeitung von Theessen überschneidet sich mit dem letzten Arbeitswochen von Helga Jones, die sich nach fast sieben Jahren an der VHS-Spitze am 1. April in den Ruhestand verabschieden wird. "Es war eine sehr ereignisreiche und schöne Zeit. Wir haben 100 Jahre VHS gefeiert, es hat mich gefreut, dass das Jubiläum in meine Zeit gefallen ist," sagt Jones. Stolz sei sie auch auf die Vergrößerung der Partnerschaften. "Wir haben angefangen, unser Bildungsangebot auf dem Ostufer zu erweitern und 2018 die Kooperation mit Schwentinental geschlossen. Ich würde das auch gern Frau Theessen empfehlen, da weiterzugehen und dort nicht nachzulassen. Aber ich möchte Dinge für eine Weiterentwicklung auch offen lassen."

Bürgermeisterin Treutel bedankt sich bei Helga Jones

Die Förde-VHS wird vom Bund, Land und der Stadt gefördert. Das Amt für Kultur und Weiterbildung hat das Auswahlverfahren geleitet. Bürgermeisterin Renate Treutel dankte Helga Jones für ihre wichtigen Impulse und gab der Nachfolgerin motivierende Worte mit auf den Weg. " Adriana Theesen übernimmt eine Förde-VHS mit spannenden Perspektiven. Dafür wünsche ich ihr ganz viel Erfolg." Theessen ist gespannt auf ihre neue Umgebung, die auch für ihren Mann und ihren Sohn neu ist. "Ich freue mich auf die Menschen hier und auf die Natur. Ich möchte neugierig bleiben und Kiel und die Umgebung möglichst viel zu Fuß entdecken."

von Inga Schönfeldt

Von kn online