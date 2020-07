Kiel

Adriana Theessen, die Leiterin der Förde-VHS, bezeichnet es als „Herzensangelegenheit“, Menschen zu helfen, die sich oftmals jahrelang als Analphabeten oder mit anderen gravierenden Bildungsdefiziten durchs Leben mogeln. Aus nachvollziehbaren Gründen, wie Karsten Schneider vom Landesverband der Volkshochschulen erläutert. Lange Zeit war es demnach nur Gefängnisinsassen möglich, als Erwachsene Lesen und Schreiben zu lernen, ein allgemeines gesellschaftliches Thema wurde daraus erst in den 1980er-Jahren. „Trotzdem ist es immer noch stark tabuisiert“, meint Schneider, nach dessen Angaben derzeit in den Volkshochschulen zwischen Lübeck und Husum knapp 500 Frauen und Männer an Alphabetisierungskursen teilnehmen.

Viele Menschen mit Lücken beim Schreiben und Lesen

Die Zahl klingt gar nicht so schlecht, tatsächlich aber gibt es jede Menge Luft nach oben. Zwölf Prozent der erwachsenen Deutschen haben laut Ministerin Prien erhebliche Lücken, wenn es ums Lesen und Schreiben geht. Übertragen auf Schleswig-Holstein entspricht das 210 000 Betroffenen. „Das können und wollen wir uns nicht länger leisten“, betont Prien, deren Ministerium mit zunächst drei Grundbildungszentren gegensteuern will. Außer in Kiel bauen auch die Volkshochschulen in Lübeck und Itzehoe solche Zentren auf, über drei Jahre hinweg erhält jede Einrichtung jährlich 68 000 Euro vom Land. Im Anschluss an diese Pilotphase soll das Modell je nach den Erfahrungen mit entsprechenden Nachbesserungen flächendeckend aufs Land übertragen werden.

Hilfe für Bildungsbedürftige

Adriana Theessen hofft unterdessen, dass dank der Geldspritze vom Land künftig besser auf die Unterschiede der Bildungsbedürftigen eingegangen werden kann. Wer nur einzelne Buchstaben lesen kann, aber kein zusammenhängendes Wort, brauche schließlich andere Konzepte als jemand, der zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben kann, aber keine zusammenhängenden Texte versteht. Den Förderbedarf individuell ermitteln, dazu eine ständige Lernbegleitung, so könnte dieser Bildungsbereich nach ihrer Einschätzung auf eine neues Niveau gehoben werden. Mit ins Boot nehmen möchte die Volkshochschule außerdem die Arbeitgeber, die meist ein ureigenes Interesse an sprachlich kompetenten Beschäftigten haben.

Tatsächlich kommen nach Erfahrung des bei der Förde-VHS für diesen Bereich zuständigen Pädagogen Oliver Noelle immer wieder Chefs auf sein Haus zu, weil Mitarbeiter beispielsweise nicht die Formulare verstehen, die sie unterschreiben sollen.

Ehrenamtliche Bildungsbegleiter könnten helfen

Ein berufsbezogener Ansatz bei der Lehre gilt ohnehin als erfolgversprechend, denn die Betroffenen können auf diesem Weg unmittelbar den Nutzen erkennen und Erfolge erleben. Spezielle Angebote soll es für Branchen wie Logistik, Bau, Gastronomie oder Reinigungsgewerbe geben. Eine weitere Idee ist es, ehrenamtliche Bildungsbegleiter auszubilden. Die könnten dann in Lerncafés oder anderen Treffs helfen, die erreichten Kenntnisse zu vertiefen. Was aus Sicht der unter anderem für Bildung zuständigen Bürgermeisterin Renate Treutel (Grüne) beileibe nicht der unwichtigste Bestandteil der neuen Strategie ist: „Es geht darum, Menschen Erfolgserlebnisse zu vermitteln.“

Förde-VHS setzt auf Online-Angebote

Erreicht werden soll das nicht nur bei der Sprache, sondern ebenso in Mathematik, digitaler Technik, aber auch Gesundheitsbildung und beim Wissen über grundlegende Prinzipien des Rechts. Die Förde-VHS setzt dabei auf Online-Angebote. Zu vielen Bereichen der Basis-Bildung habe der Deutsche Volkshochschulbund „wunderbare Materialien“ entwickelt, versichert Adriana Theessen. In der Praxis sei es dann aber immer entscheidend, die Teilnehmenden erst einmal so weit zu bringen, dass sie diese Technik auch nutzen können.

