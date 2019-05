Kiel

Wie Feuerwehrsprecherin Stefanie Strothmann berichtete, war die Feuerwehr gegen 11.20 Uhr alarmiert worden. Der Rehbock war zu dem Zeitpunkt offenbar vor dem Schwedenkai in der Förde unterwegs. Von der Hauptwache am Westring machte sich in der Folge ein Löschzug auf den Weg. Auch ein Boot wurde präpariert, um das Tier aus dem Wasser zu retten.

Auch die Wasserschutzpolizei war vor Ort

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war das Reh allerdings bereits auf dem Weg zum gegenüberliegenden Ufer. Zwischenzeitlich hatten auch die Beamten der Wasserschutzpolizei ein Auge auf das Tier, anschließend beobachteten Mitarbeiter am Norwegenkai das sich nähernde Reh.

🚒🦌 Und noch eine nicht ganz alltägliche Tierrettung... Heute Vormittag wurde in der Leitstelle ein schwimmendes... Gepostet von Feuerwehr Kiel am Donnerstag, 23. Mai 2019

Feuerwehr der Ostwache rettete das Reh zunächst

Also fiel die Entscheidung, Feuerwehrbeamte von der Ostwache zu aktivieren, die sich sogleich auf den Weg machten. Gemeinsam mit der Arbeitswagenbesatzung im Dienst konnten die Retter schließlich zupacken und das Tier vom Ufer an Land hieven. Zuvor hatten offenbar ein junges Schwanen-Elternpaar bereits versucht, den Rehbock wieder zu verscheuchen, so Strothmann.

Tier musste eingeschläfert werden

An Land folgte dann jedoch die nächste Ernüchterung und dramatische Nachricht für das Reh: Der eingetroffene Tierarzt stellte einen Bruch eines Vorderbeines fest. In der Folge blieb ihm nichts anderes übrig, als das Tier einzuschläfern.

Schon am Wochenende hatte die Feuerwehr Kiel in zwei Einsätzen Wildgänsen zur Seite gestanden.

