Die letzte Hürde für den rund vier Millionen Euro teuren Neubau war die formelle Abnahme durch die deutschen Behörden. Am Dienstagnachmittag hatte die "Gaarden" den Segen der deutschen Binnenschiffsuntersuchungsordnung und konnte in Cuxhaven seeklar machen.

Zuvor war das Schiff von Rotterdam als Schleppzug nach Cuxhaven gebracht worden. In dem Fischereihafen erfolgte die Vorbereitung der Abnahme.

In der nächsten Etappe der Überführung von der Werft in den Niederlanden nach Kiel geht es Dienstagabend von Cuxhaven über die Elbe in den Nord-Ostsee-Kanal.

Neues Fördeschiff "Gaarden": Übernachtung in Rendsburg

Der 32 Meter lange Neubau der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) wird noch einen Stopp einlegen. "Wir fahren bis Rendsburg und übernachten dort", sagt SFK-Betriebsleiter Ansgar Stalder.

Von Rendsburg aus geht es am Mittwoch nach dem Frühstück weiter durch den Kanal nach Kiel. Nach dem Ausschleusen in Holtenau wird das neue Passagierschiff auf der Kieler Förde einen großen Empfang bekommen.

Historischer Konvoi zum Empfang der "Gaarden" in Kiel

Es ist eine "Vier-Generationen-Fahrt" geplant. Erstmals sollen Fördeschiffe aus vier Generationen gemeinsam unterwegs sein.

Es handelt sich dabei um das 1934 gebaute Fördeschiff "Stadt Kiel", den 1968 gebauten Wasserbus "Dana" und die 1983 gebaute " Heikendorf". Die "Dana" wurde einst als "Gaarden" gebaut und ist die Namensvorgängerin des Neubaus.

Begleitet wird der Konvoi der vier Passagierschiffe von einem Schlepper der SFK, der dabei auch Wasserfontänen spritzen wird. Der Zeitplan sieht vor, dass die neue "Gaarden" gegen 12 Uhr die Schleuse verlassen soll und dann bis 13 Uhr in einem Konvoi in die Hörn fahren soll.

"Gaarden" ist die erste Plug-in-Hybrid-Fähre

Die bei der Werft Holland Shipyards in der Nähe von Rotterdam gebaute "Gaarden" leitet die Modernisierung der Kieler Fördeschifffahrt ein. Das 32 Meter lange Schiff hat Platz für 300 Passagiere und bis 40 Fahrräder.

Es ist die erste Plug-in-Hybrid-Fähre an der deutschen Küste. Die "Gaarden" wird von zwei Elektromotoren angetrieben. Den Strom liefern entweder zwei Dieselmotoren oder das Netz der Stadtwerke Kiel.

Für die Aufladung der Batterien hat die Fähre in den vergangenen Wochen auch einen Landanschluss am Bahnhofskai bekommen.

