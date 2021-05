Hardinxveld-Giessendam

Die Erneuerung der Kieler Fördeschiffe der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) kommt schneller als geplant in Fahrt. Bereits im Mai 2022 werden drei neue Fähren mit umweltfreundlichem Antrieb zwischen Laboe und dem Bahnhof pendeln.

Bei der Werft Holland Shipyards wird seit Mittwoch parallel an den Fähren „Wik“ und „Friedrichsort“ gebaut. Mit einer kleinen Zeremonie wurde der Kiel der „Wik“ gelegt. Einen Monat zuvor war bereits die „Friedrichsort“ auf Kiel gelegt worden.

Damit sind zwei weitere Plug-in-Hybrid-Fähren für Kiel in Bau. Das Duo wird fast parallel gebaut und soll Anfang nächsten Jahres in Kiel in Dienst gestellt werden. Im vergangenen Juli traf die "Gaarden" als erstes Schiff der neuen Generation in Kiel ein.

Mehr Sonnendeck bei den Neubauten

„Wir haben mit der ,Gaarden’ viele Erfahrungen gesammelt“, so Werftchef Cor Hoogendoorn. Nach zehn Monaten Betrieb mit der „Gaarden“ in Kiel wurden im täglichen Einsatz auch einige Punkte entdeckt, die mit den nächsten Schiffen verbessert werden.

„Es gibt bei den nächsten Fähren vor der Brücke vorn mehr Außendeck“, so Hoogendoorn. Bei der Planung der „Gaarden“ hatte man mit Blick auf das norddeutsche Regenwetter den Bedarf an beheizten Innenräumen größer eingeschätzt. Viele Kieler Fördeschiff-Passagiere wollen aber lieber im Freien sitzen.

Auch unter Wasser wird nachgebessert. Die Proteste der Kieler Ruderer über die Wellen der „Gaarden“ sind in Holland angekommen. „Das hat uns zwar sehr viel Geld gekostet, aber wir haben einen neuen Wulstbug konstruieren lassen“, so Hoogendoorn. Die Werft hat für den neuen Bug extra noch mal Tests bei einer Schiffbauversuchsanstalt machen lassen.

„Die Zusammenarbeit mit der Werft ist hervorragend. Es gibt einen sehr konstruktiven Austausch“, so Ralph Gessert, technischer Inspektor der SFK. Alle Kieler Wünsche nach Anpassungen würden sofort umgesetzt. Gessert begleitet das Bauprogramm auf der Werft bei Rotterdam. Er durfte am Mittwoch auch die symbolische Schweißnaht für die Kiellegung der „Wik“ setzen.

Auch bei der Technik wurde nachgerüstet. So hatte sich das Kühlsystem der „Gaarden“ als zu schwach erwiesen. Die „Wik“ und „Friedrichsort“ bekommen deshalb ein anderes Kühlsystem für den Antrieb.

Zur Galerie Bei der Werft Holland Shipyards bei Rotterdam werden die neuen Plug-in-Hybrid-Fähren für die SFK gebaut.

SFK wählte Traditionsnamen

Der Bau der beiden Kieler Fähren geht schneller als gedacht. "Wir sind sehr gut im Plan", so Hoogendoorn. Von der "Friedrichsort" sind bereits das Achterschiff und die Mittelsektion mit dem Maschinenraum in der Fertigung.

Die "Friedrichsort" wird eventuell noch vor Weihnachten ins Wasser kommen und soll gleich nach dem Jahreswechsel nach Kiel gebracht werden. Die "Wik" folgt dann im Frühjahr.

Beide Schiffsnamen haben bei der SFK eine Tradition. Die "Wik" war bis 1984 die Kanalfähre zwischen der Wik und Holtenau. Die "Friedrichsort" wurde 1981 als Typschiff der damaligen Generation von Fördeschiffen gebaut. Seit 2003 fährt sie als "Mönchgut" im Ausflugsverkehr bei Rügen.

Werft fokussiert sich auf Fähren

Die Werft Holland Shipyards ist inzwischen voll ausgebucht mit Aufträgen für vollelektrische Autofähren in Amsterdam und für Kunden in Norwegen. „Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Verkehrsmitteln ist sehr groß. Das haben wir erkannt“, so Hoogendoorn.

An der Pier der Werft liegt die Fähre "Sandoy" für Brevik in Norwegen. Die vollelektrische Autofähre ist bereit zur Auslieferung. Eine zweite elektrische Autofähre für Norwegen ist in der Fertigung. Außerdem baut die Werft neue Autofähren für Amsterdam.