Kiel

Über einen entsprechenden Antrag von Philipp Schmagold (Grüne) hat der Ortsbeirat in seiner Sitzung am Mittwochabend länger diskutiert. Schmagold argumentiert dabei mit dem „Zusammenhang zwischen Lärm, Gesundheit und Sicherheit“ und verweist darauf, dass in Schilksee etliche Wohnhäuser nur etwa 25 Meter entfernt von der Fördestraße stünden, auf der Tempo 70 erlaubt ist. Dazu hatte Frederik Gräter ( CDU) sogleich zwei andere Argumente parat. Erstens sei es mit dem Zusammenhang von Geschwindigkeit und Lärm keineswegs so einfach wie man glauben möchte, und zweitens würde eine Verminderung der Geschwindigkeitsvorgabe auf der Fördestraße von der grünen Welle bis zum Busverkehr viele andere Verkehrsbereiche aus dem Lot bringen.

"Grüne Welle lässt sich anders takten"

Vorsitzende Maike Finger ( SPD) will die aktuelle Situation dagegen nicht als gottgegeben hinnehmen. Die grüne Welle lasse sich auch anders takten, betonte sie. Und außerdem sei noch nicht einmal die Behauptung richtig, dass ein großzügigeres Tempolimit schnelleres Vorankommen ermöglicht. Seit in Kiel auf dem Theodor-Heuss-Ring das Limit von 70 auf 50 reduziert worden ist, läuft es zumindest nach ihrem subjektiven Eindruck eher flüssiger. Die eigentliche Front bei diesem Thema dürfte ohnehin anderswo verlaufen, wie Susann Ketzner von der SPD anmerkte.

In Schilksee gibt es kaum Tempo-50-Bereiche

Abgesehen von der Fördestraße für ganz Schilksee Tempo 30 zu verordnen, sei schon insofern kein Problem, als es so gut wie keine 50er-Bereiche mehr gebe. Ganz anders verhalte es sich aber mit der Fördestraße. Ketzner erinnerte daran, dass es schon vor Jahren Bestrebungen gab, hier auf Tempo 50 zu kommen, dies aber mit der Begründung abgelehnt wurde, dass es sich um einen außerörtlichen Bereich handelt. Nur unter ganz besonderen Umständen – etwa bei sehr hoher Gefahrenlage – sei unter diesen Voraussetzungen ein derart drastischer Einschnitt erlaubt.

"Ein bisschen Symbolpolitik"

Für Ingmar Soll ( FDP) riecht die Sache derweil ein bisschen nach „Symbolpolitik“. Man rede über sehr weitreichende Änderungen, ohne zu wissen, ob überhaupt Bedarf besteht. Allemal vernünftig sei es deshalb, die Meinungen und Bedürfnisse der Einwohner zu erfragen und einzubeziehen. Dass diese Anregung ihren Sinn hat, sieht unter anderem auch die Vorsitzende des Ortsbeirats so. Zunächst soll aber ermittelt werden, welche rechtlichen Möglichkeiten es überhaupt gibt, um auf der Fördestraße zwischen Seekamp und Finn-Dingi-Weg Tempo 50 und im Rest von Schilksee lückenlos Tempo 30 einzuführen.

Alternativvorschlag fiel weg

Weil dieser Antrag mit deutlicher Mehrheit durchging, brauchte über einen Alternativantrag von Gert Hoffmeister ( AfD) nicht mehr abgestimmt zu werden. Der hatte für eine Beibehaltung der jetzigen Geschwindigkeitsregelung auf der Fördestraße plädiert, weil gerade mal sechs Häuser relativ dicht an der Fördestraße stünden. Auch sei das mit dem von dieser Straße ausgehenden Lärm verbundene Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen im Antrag des Grünen stark übertrieben dargestellt worden.

