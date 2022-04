Kiel

Ab Dienstag, 19. April, ist die Kieler Innenstadt wieder um ein kulinarisches Highlight reicher: Dann geht Kielköken in die zweite Runde und verwandelt den Hof des Verlagsgebäudes der Kieler Nachrichten in eine Foodtruck-Wagenburg. Zwischen 11.30 und 14.30 Uhr gibt es an den Ständen von John’s Burgers, Bäristo, Verture Farm, Sandhafen, der Cocina und dem Café Resonanz ein weit gefächertes Angebot, das von Burgern über vegane Spezialitäten und Microgreens bis hin zu Kaffee und Kuchen reicht.

Kielköken-Mittagsmarkt: Für die Musik zum Lunch sorgt Singer-Songwriter Daniel Hoppenstedt

Zum Neustart nach der Winterpause wartet der Mittagsmarkt überdies mit einem kulturellen Rahmenprogramm auf: Als ersten Gast begrüßt Kielköken am Dienstag den Kieler Singer-Songwriter Daniel Hoppenstedt, der die Mittagsstunden auf dem KN-Hof mit Gitarre und Loop-Station musikalisch bereichern will.

Aufgrund der Corona-Lockerungen kann sich auch Kielköken in der neuen Saison befreiter geben. Jenseits einer Masken- und Abstandsempfehlung gibt es keine Einlasskontrollen und Begrenzungen oder sonstige Einschränkungen mehr. Nach der Premiere wird der Kielköken-Markt wieder jeden Dienstag zwischen 11.30 und 14.30 Uhr aufgebaut.

Ein Kielköken-Truck wird seine Spezialitäten auch jenseits der regulären Öffnungszeiten des Markts anbieten. Die Verture Farm hält ihren Wagen künftig dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 11 und 16 Uhr geöffnet.