Forscher aus Kiel enthüllen: Darum hat "Rudolph" eine rote Nase

Wenn zwei Kieler Wissenschaftler in Gedanken ständig „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ singen und das Gedicht „A Visit from St. Nicholas“ nicht mehr aus dem Kopf bekommen, kann es sich nur um eine spannende Weihnachtsgeschichte handeln.

Prof. Andre Franke (41) und Dr. Montserrat Torres-Oliva (31) erforschen seit zwei Jahren Rentiere. Die Tiere, die laut einer Legende in der Nacht am Heiligen Abend tapfer und unermüdlich den Schlitten des Weihnachtsmannes durch den Nachthimmel ziehen, damit die Kinder überall auf der Welt rechtzeitig ihre Geschenke bekommen.

Mit viel Akribie entschlüsselten die beiden Forscher das Erbgut des vierbeinigen Weihnachtshelfers und fanden heraus, warum vor allem die Rentiere am Nordpol so klein sind. Ganz nebenbei wurden sie dann auch noch zum Lebensretter unzähliger Rentiere in Norwegen. Ein Besuch am Institut für klinische Molekularbiologie (IKMB) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU).

Wie Rentier-Blut zu den Kieler Wissenschaftlern kommt

Das goldene Gebäude der Forschungseinrichtung unten am neuen Botanischen Garten gleicht in der Form einer Amöbe. Der Einzeller macht gleich deutlich, worum es hier geht: Um winzige Kleinigkeiten, die die Welt bedeuten. Im Labor, wo allein ein einziges „Sequenziergerät“ schnell mal 1,5 Millionen Euro kostet, sind die Wissenschaftler dem Erbgut und der Entstehung von Krankheiten auf der Spur. Meist geht es dabei um den Menschen. Doch manchmal kommt auch der Zufall ins Spiel. Dann geht die Wissenschaft ganz ungewöhnliche Wege. „Ein befreundeter Arzt aus Oslo war vor zwei Jahren auf Rentierjagd“, erzählt Andre Franke, einer der Direktoren des Kieler Instituts und Leiter des norddeutschen Sequenzierzentrums.

Der Arzt bringt aus der größten Hochebene Norwegens, der Hardangervidda, nicht nur einen saftigen Braten mit, sondern auch Laborröhrchen gefüllt mit Rentierblut. „Das Blut haben wir dann hier in Kiel untersucht“, sagt der Molekularbiologe. „Anschließend wollten wir mehr wissen.“ Zum Glück ist zu der Zeit gerade Montserrat Torres-Oliva als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut tätig. Die Bioinformatikerin aus Barcelona hat die nötige Geduld, sich in die Tiefen der Rentier-DNA einzuarbeiten. Dank wissenschaftlicher Kontakte bekommen die beiden weitere Rentierproben aus allen Teilen der Welt nach Kiel geschickt.

Rentier-DNA aus allen Teilen der Welt

So erhalten sie aus einem Museum in Oslo Gewebeproben von Rentieren einer Expedition des Polarforschers Roald Amundsen. Aus Moskau wird eine Supermarktportion Rentierfleisch eingeflogen. „Im Labor konnten wir dann aber feststellen, dass der Hersteller normales Hirschfleisch als Rentierfleisch verkauft hat“, erzählt Montserrat Torres-Oliva schmunzelnd. Doch ein zweites Paket beinhaltet dann echte russische Rentier-DNA.

Auch bei Hamburg gab's mal Rentiere

Auch aus Kanada, Alaska, Sibirien, Grönland und natürlich Spitzbergen trudeln nach und nach Proben ein. Sogar norddeutsche Archäologen steuern Gene von einem Tier bei, das vor 15.000 Jahren im Stellmoor bei Hamburg starb. „Auch hier in unseren Breiten gab es früher Rentiere“, erzählt die Forscherin. Die Eiszeit machte es möglich.

Zwei Jahre lang werten Franke und Torres-Oliva die riesige Datenmenge aus und liefern nun eine perfekte Grundlage für weitere Forschungen. Beispielsweise über Wanderbewegungen, Abstammungsverhältnisse und Evolutionsentwicklungen der Rentiere.

Massaker in Norwegen verhindert

Zudem haben sie mit ihren Ergebnissen jüngst unzählige Rentiere in Norwegen gerettet. „In einer Region ist kürzlich das ,Chronic Wasting Disease‘ ausgebrochen. Die norwegische Regierung war kurz davor, ein Massaker zu veranstalten“, erzählt Andre Franke.

Der Klimawandel macht den Rentieren zu schaffen Rentiere zählen zu den am weitesten nördlich lebenden Großsäugern. Ihre Heimat sind große Teile des nördlichen Nordamerika und Eurasien. Auch auf den hocharktischen Inseln wie Spitzbergen, der Inselgruppe Franz-Joseph-Land, der Ellesmere-Insel und Grönland sind Rentiere zu Hause. Auf Spitzbergen leben schätzungsweise 10000 Rentiere. Sie sind mit einer Größe von rund 80 Zentimetern und einem Gewicht von 75 Kilogramm die kleinste Rentierart und damit deutlich kleiner als die „normalen“ Rentiere auf dem Festland, die im Schnitt bis zu zwei Meter groß werden und 170 Kilo auf die Waage bringen. Die Tiere auf Spitzbergen galten um 1925 als fast ausgestorben. Derzeit ist ihre Population stabil. Rentiere haben 25.000 Gene, genauso wie wir Menschen. Allerdings haben sie keine innere Uhr und damit keinen Tag- und Nacht-Rhythmus. Der Grund: Im Herbst müssen sie rund um die Uhr fressen, um ein Fettpolster aufzubauen. Allerdings macht der Klimawandel auch Rentieren zu schaffen. Durch steigende Temperaturen schmilzt in einigen Regionen der Schnee und legt sich als Eisschicht über Flechten und Moose – die Hauptnahrungsquelle der Tiere im Winter.

Chronic Wasting Disease ist eine ansteckende Erkrankung des zentralen Nervensystems, so wie BSE bei Rindern. „Zum Glück konnten wir mit unseren Ergebnissen zeigen, dass Elche und Rothirsche genauso anfällig sind und dass einige Rentier-Arten aufgrund ihrer Gene sogar vor der Krankheit geschützt sind.“ Der befreundete jagdaffine Arzt aus Oslo marschierte kurzerhand mit den Kieler Daten ins norwegische Parlament und überzeugte die Politiker. Daraufhin wurden die Abschussquoten wieder gesenkt.

Acht Rentiere ziehen den Schlitten des Weihnachtsmannes

Da wären wir auch schon wieder beim Weihnachtsmann. Denn der wird den beiden Kieler Forschern nun vermutlich ewig dankbar sein. Denn ohne Rentiere kann er keine Geschenke ausliefern. Im Gedicht „A Visit from St. Nicolaus“ von Clement Clarke Moore aus dem Jahr 1823 ist der Mann mit dem Rauschebart mit einem Mini-Schlitten („a miniature sleigh“) und acht kleinen Rentieren („and eight tiny reindeer“) unterwegs.

Nur auf Spitzbergen gibt es eine kleine Rentier-Rasse

Andre Franke und Montserrat Torres-Oliva sind sich sicher, dass damit nur die kleine Rentier-Rasse von Spitzbergen gemeint sein kann. Warum die Tiere dort so klein sind, hat die Wissenschaftlerin aus Barcelona übrigens auch herausgefunden: „Beim Spitzbergen-Rentier, also dem Schlittenren des Weihnachtsmanns, fand ich defekte Gene, die auch bei kleinwüchsigen Menschen vorhanden sind“, sagt sie. So wäre auch dieses Rätsel gelöst.

Deshalb hat "Rudolph" eine rote Nase

Bleibt nur noch „Rudolph“ und das Geheimnis um seine rote Nase. Und siehe da, auch hier hilft die Wissenschaft: „An der Schnauze haben Rentiere 25 Prozent mehr Gefäße und Adern“, erklärt Prof. Andre Franke. „Macht man Aufnahmen von den Tieren mit einer Wärmebildkamera, dann haben sie tatsächlich eine rote Nase.“

So, nun kann Weihnachten aber endlich kommen. Und wer gut aufpasst, sieht vielleicht den Schlitten des Weihnachtsmannes am dunklen Nachthimmel. Gezogen von prächtigen Rentieren, deren Bauplan zwei Kieler Wissenschaftler entschlüsselt haben.

