Kiel

"Die Population vieler Wildtierarten ist in der Stadt deutlich höher als im ländlichen Raum", berichtet der Kieler Stadtförster Stefan Bronnmann. Im Stadtgebiet gibt es ein großes Nahrungsangebot, dazu viele Zufluchtsmöglichkeiten und Verstecke.

So bekommt man auch nicht jedes Tier leicht zu Gesicht. So sieht man Dachse eigentlich nie - dennoch gibt es sie in Kiel. Häufiger zu sehen sind hingegen Möwen und Kanadagänse. Letztere wurden vor 40 Jahren im Freilichtmuseum Molfsee angesiedelt und haben sich seitdem auch in Kiel ausgebreitet.

