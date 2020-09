Kiel

Die "Else" war am Sonnabend unter rätselhaften Umständen in ein geschlossenes Schleusentor gefahren. Die Havarie beschäftigt jetzt auch das Amtsgericht Kiel.

Am Dienstag wollte die Besatzung der "Else" mit der Reparatur der Leckage am Bug beginnen, um Kiel so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Dieses Vorhaben vereitelte das Amtsgericht Kiel mit einem sogenannten dringlichen Arrest.

Anzeige

Hinterlegung einer Sicherheitsleistung gefordert

Der Arrest war von der Schifffahrtsverwaltung erwirkt worden worden, weil die gewünschte Einigung mit dem Versicherer der „Else“ über eine zu hinterlegende Sicherheitsleistung nicht gelungen war.

Weitere KN+ Artikel

Der 88 Meter lange Frachter darf sich jetzt ohne eine neue Entscheidung des Amtsgerichtes Kiel keinen Zentimeter bewegen.

Wie die Schifffahrtsverwaltung auf Anfrage mitteilt, kann der Eigentümer nur eine Aufhebung des Arrestes beantragen, wenn er die geforderte Sicherheitsleistung hinterlegt.

Das soll verhindern, dass später der Steuerzahler für die Reparatur des Schadens aufkommen muss. Die „Else“ hat rund 2000 Tonnen Ammoniumnitrat geladen, dass von Litauen nach Frankreich gebracht werden soll.

Bei der Ermittlung der Ursache der Havarie setzen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt auf die Auswertung des Funkverkehrs im betreffenden Zeitraum vor der Kollision.

Die Besatzung der "Else" hatte nach der Kollision mit dem Schleusentor einen technischen Defekt an Bord als Ursache genannt. Die Überprüfung der Technik durch Gutachter wurde deshalb auch eingeleitet.