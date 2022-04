Kiel

Nicht weniger als ein Wahrzeichen und Alleinstellungsmerkmal für Kiel soll es werden, das Digitale Meeresvisualisierungszentrum an der Kiellinie. Wieso, weshalb, warum: Hier finden Sie Antworten auf die drängendsten Fragen zum Bauvorhaben.

Digitales Meeresvisualisierungszentrum in Kiel: Muss das so heißen?

Nein. Ein griffiger Name wird noch ermittelt.

Was soll mit dem Projekt erreicht werden?

Kiel soll eine touristische Schlechtwetter-Attraktion bekommen. Ein Leuchtturmprojekt, über das lokal, überregional, national und international gesprochen wird.

Maritim wie das Ozeaneum in Stralsund und das Multimar Wattforum in Tönning.

Unverwechselbar wie das Futurium in Berlin und das Klimahaus in Bremerhaven.

Identitätsstiftend wie das Deutsche Auswandererhaus in der „Auswandererstadt Bremerhaven“ und die VW-Autostadt in der „Autostadt Wolfsburg“.

Strahlkräftig wie das Guggenheim-Museum in Bilbao und die Elbphilharmonie in Hamburg.

Kurzum: ein Knaller.

Was wird im Digitalen Meeresvisualisierungszentrum in Kiel zu sehen sein?

Das Meer selbst soll Ausstellungsobjekt werden. Das Zentrum verbindet Stadt und Meer. Es zeigt den Ozean als Universum zwischen Atmosphäre und Tiefsee. Es zeigt unsichtbare Landschaften unter Wasser. Es zeigt die Faszination der Meeresforschung. Es macht begreifbar, wie Meer und Klima zusammenhängen.

Das alles mit modernsten digitalen Mitteln, aber auch als analoges Erlebnis. Ein begehbares Dach, eine Wegeverbindung zur Kiellinie mit Blickbezügen auf die Förde und eine Ausweitung des Ausstellungsraums auf und unter das Wasser runden das Ensemble ab.

Wie kann das Gebäude aussehen?

Drei Größen stehen zur Wahl.

Variante S: 1500 Quadratmeter Grundfläche mit 850 Quadratmetern Ausstellungsfläche für acht Millionen Euro.

Variante M: 4000 Quadratmeter Grundfläche mit 2250 Quadratmetern Ausstellungsfläche für 25 Millionen Euro.

Variante L: 8000 Quadratmeter Grundfläche mit 4500 Quadratmeter Ausstellungsfläche für 55 Millionen Euro.

Die Gutachter empfehlen die große Variante L. Sie könne „das Marktpotenzial mit einem jährlichen Besuchsaufkommen von 200 000 bis 250 000 Gästen in einem günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis ausschöpfen“.

Wer soll das Digitale Meeresvisualisierungszentrum bezahlen?

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer setzt darauf, den Bund und das Land ins Boot zu holen, Fördergelder zu beantragen und Sponsoren zu gewinnen. „Was in Stralsund und Bremerhaven gelungen ist, kann auch in Kiel klappen!“ sagt Kämpfer.

Lesen Sie auch Kiels neues Wahrzeichen

Warum der Standort Kiel?

Die größte deutsche Stadt am Meer ist Standort maritimer Forschungs- und Lehreinrichtungen, Hafen- und Werftstandort, Kreuzfahrt- und Fährhafen, Standort maritimer Wirtschaft, Heimatgewässer des weltgrößten Segelsportereignisses, Oberzentrum einer maritimen Urlaubsregion, maritimes Naherholungsgebiet, Ein- und Ausgang der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt. Grund genug?

Wo soll das hin?

An den bisherigen Standort des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung an der unteren Kiellinie. Der Ort an der Admiralsbrücke ist vielen Flanierenden wegen des Außenbeckens für Seehunde bekannt.

Wenn das Digitale Meeresvisualisierungszentrum kommt – was wird aus dem Geomar?

Das Helmholtz-Zentrum für Meeresforschung zieht 2022 an seinen neuen Standort am Seefischmarkt auf dem Ostufer am südlichen Ufer der Schwentine. Offiziell führt das Geomar Kiel bereits die Adresse Wischhofstraße 1-3.

Was passiert mit dem Geomar-Gebäude an der Kiellinie nach dem Umzug?

Das Haus ist in die Jahre gekommen und genügt nicht mal mehr modernen Anforderungen an ein Büro- und Verwaltungsgebäude, erst recht nicht an ein Informations- und Erlebniszentrum. Es wird absehbar abgerissen werden. Die Liegenschaft gehört dem Land Schleswig-Holstein, eine endgültige Entscheidung fällt im Finanzministerium.

Was wird aus den Seehunde-Becken und dem Aquarium in Kiel?

Die Tiere sollen da bleiben. Sie sollen in art- und tierschutzgerechter Haltung Teil der Ausstellung werden, möglicherweise mit weiteren lebenden Tieren.

So sieht es aktuell aus: Geomar, Seehundebecken, Aquarium – alles direkt an der Kiellinie. Quelle: Ulf Dahl

Was bedeutet der Neubau für die Kiellinie?

Kiels Premium-Promenade soll ohnehin neu gestaltet werden. Der städtebauliche Wettbewerb ist gerade ausgeschrieben. Der Standort Geomar West liegt an der unteren Kiellinie, die autofrei ist. Autos fahren oberhalb der Liegenschaft auf dem Düsternbrooker Weg.

Welche weiteren Standorte sind untersucht worden?

Das Caterpillar-Gelände in Friedrichsort, Holtenau-Ost auf dem früheren MFG-5-Gelände, die Seeburg, das Kieler Schloss, der Vorplatz des Schifffahrtsmuseums in der alten Fischhalle am Sartorikai, der Schwedenkai, die Hörn, die Schwentine-Mündung auf dem Ostufer.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was hat den Ausschlag für den Standort Geomar West gegeben?

Die Lage am Wasser, die fußläufige Erreichbarkeit von der Innenstadt und den Kreuzfahrtterminals aus, die handhabbaren Eigentumsverhältnisse, der Freizeitwert, die Wirkungs- und Strahlkraft, die Vorgeschichte als Zentrum für Meeresforschung, die Bekanntheit des Seehundbeckens, die Nachbarschaft von Altem Botanischem Garten und Kunsthalle, die ohnehin geplante Neugestaltung der Kiellinie.

Wie ist diese Einschätzung entstanden?

Sie ist das Ergebnis der ersten Machbarkeitsstudie. Die Kieler Ratsversammlung hatte die Verwaltung schon 2019 beauftragt, die Studie erstellen zu lassen. Am Gutachterteam sind drei Büros beteiligt: Skope Inventive Spaces in Hamburg, dwif Consulting in München und fwi in Hamburg.

Von Michael Kluth