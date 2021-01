Wer sicher gehen will, dass er wirklich „faire Mode“ kauft, die unter menschenwürdigen Bedingungen, umweltschonend und schadstofffrei hergestellt wurde, sollte auf Gütesiegel achten. Das bekannteste Siegel für nachhaltige Mode ist GOTS. Die Buchstaben stehen für Global Organic Textile Standard. Die zertifizierten Betriebe verwenden Materialien wie Bio-Baumwolle, Leinen, Hanf, recyceltes und ressourcenschonendes Polyester. Chemische Düngemittel oder Pestizide werden mit der GOTS Zertifizierung ausgeschlossen. Die Fair Wear Foundation garantiert die sozialen Standards in Bezug auf Arbeitsrecht und Arbeitsschutz. Der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN Best) hat nur Unternehmen als Mitglieder, die ein höchstmögliches Niveau bezüglich Ökologie und Qualität vorweisen können. Auch das Öko-Logo „Made in Green“ von Oeko-Tex gehört laut Greenpeace zu den strengsten am Markt und steht für schadstofffreie Produktion, Recycling-Materialien, faire Arbeitsbedingungen und Bio-Stoffe.