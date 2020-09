Kielerin berichtet: So perfide sind Betrüger am Telefon

Von Kristiane Backheuer

Am Telefon versuchen Kriminelle möglichst viel über ihre Opfer herauszufinden. So erging es auch Anna Lange aus Klausbrook. Die 77-Jährige will nicht mit richtigem Namen in unserer Zeitung über „ihren“ falschen Polizisten berichten. Auch ihr Partner und Freunde raten ab: „Wer weiß, was für eine kriminelle Bande dahintersteckt.“