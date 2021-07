Kiel

Warum ist am Sonntagabend eine Frau in Neumühlen-Dietrichsdorf aus dem Fenster im fünften Stock gestürzt und gestorben? Das versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel herauszufinden.

Die 23-Jährige soll nach Polizeiangaben vom Dienstag zunächst längere Zeit im geöffneten Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Holsatiamühle gesessen haben. Gegen 19 Uhr stürzte sie in die Tiefe, wie Zeugen der Polizei berichteten. Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte und einen Notarzt blieben erfolglos.

Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Kommissariat 11 haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach Angaben der Polizei derzeit nicht vor. Die Leiche soll nun rechtsmedizinisch untersucht werden.

Hier finden Sie Hilfe bei Suizidgedanken Haben Sie Suizidgedanken? Benötigen Sie Hilfe? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: 0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Mailberatung/Chatberatung unter www.telefonseelsorge.de

Auf dem Gehweg vor dem Gebäude haben am Montag Freunde und Verwandte der Frau Blumen abgelegt. Auch Kerzen standen dort.