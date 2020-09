Kiel

Die letzten Handgriffe am Fußboden wurden noch in der vergangenen Woche erledigt, am Mittwoch wurde das Gebäude mit einer kleinen Feier eingeweiht. Einige Lehrkräfte, Eltern sowie Silke Rohwer aus dem Bildungsministeriums, die für die Schulaufsicht zuständig ist, waren zu der kleinen Eröffnungsfeier geladen, bei der die neuen Räume in Augenschein genommen werden konnten. Rund 650 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Etagen hat die Waldorfschule jetzt mehr Platz – Platz, den sie dringend für den Unterricht und vor allem für die Mensa benötigt.

Die Kieler Waldorfschule ist mit ihren 975 Schülern von Klasse eins bis Klasse 13 die größte der insgesamt 250 Waldorfschulen in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Schüler nutzen das Mittagsangebot. Rund 400 bis 500 Essen gibt das Mensa-Team pro Tag aus. Der Grund liege in dem guten Angebot und der ausgeweiteten Speisekarte, sagte Waldorf-Geschäftsführer Murat Özmen. Täglich gibt es zwei Gerichte zur Auswahl – eins davon vegetarisch oder vegan – sowie ein großes, frisches Salatbüfett. Zu 80 Prozent stammen die Lebensmittel aus biologischem Anbau und aus der Region. Und das schmeckt den Schülern.

Anbau-Planungen begannen 2017

Im Herbst 2017 begannen die Anbau-Planungen durch die SKF-Architekten Kiel, erläuterten Thomas Müller-Tiburtius und Wiebke Ailland vom Schulvorstand in der Rückschau. Bevor dann 2018 der Grundstein gelegt werden konnte, mussten erst einmal über 80 Pfähle in den Untergrund gerammt werden. „Wir haben quasi auf Wasser gebaut“, erklärte Özmen schmunzelnd. „Die Tragschicht war nicht einfach“, bekräftige auch Architekt Sönke Stiebe. „Der Untergrund war wegen der beiden Bäche auf dem Gelände ganz schön nass.“

Von den anfänglichen Herausforderungen ist nichts mehr zu merken: Die Mensa bietet nicht nur im Inneren viel Platz zum Speisen und Treffen, sondern auch rund ums Gebäude sind grüne Sitzplätze entstanden, die Rückzugsmöglichkeiten bieten. In der Mensa wie auch in den Klassenräumen im ersten Stock, die vom 13. Jahrgang genutzt werden, sorgen Holzverschalungen für eine gute Raumakustik. „Der Anbau hebt sich in seiner Optik und Ausgestaltung von dem ab, was im Schulbau sonst üblich ist“, erklärte der Architekt.

"Ein guter Ort zum Lernen"

„Hier ist ein guter Ort zum Lernen entstanden“, lobte auch Silke Rohwer vom Ministerium den Bau, der „viele Chancen für Begegnungen“ bietet. Es sei immer mutig, so Rohwer weiter, einen Schulneubau zu gestalten, denn das sei schließlich ein großer finanzieller Akt. Über drei Millionen investiert die Waldorfschule in den Anbau. Darin enthalten sind auch die Kosten für einen Aufzug, der noch im Bau ist, sowie eine Brücke, die vom Obergeschoss in den benachbarten Sechseckbau führen und den dortigen Musikraum barrierefrei zugänglich machen wird. Der Bau ist für Sommer 2021 geplant. „Damit wird die Waldorfschule von der Krippe bis zum Abitur barrierefrei“, freute sich Özmen.

