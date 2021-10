Elmschenhagen/Düsternbrook

Dichter ans Leben rückt in gewisser Weise die Kieler Adventgemeinde. Nachdem die freikirchlichen Christen ihren angestammten Sitz in der Waitzstraße verlassen haben, feierten sie jetzt Richtfest für ihr neues Zentrum in der Preetzer Straße.

Wenn das Gebäude voraussichtlich im Februar 2022 fertiggestellt ist, will sich die Gemeinde auch inhaltlich an ihr neues Umfeld anpassen. Enorme Sanierungskosten wären nach Angaben von Pastor Andreas Wagner angefallen, wenn seine Gemeinde ihr Gebäude in Düsternbrook noch für längere Zeit hätte nutzen wollen.

Schub durch den Verkauf des alten Grundstückes

Also entschlossen sich die Verantwortlichen, diesen Standort aufzugeben, und verkauften das Grundstück, auf dem derzeit ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten entsteht. Provisorisch untergekommen sind die Adventisten in der baptistischen Gemeinde in Elmschenhagen, sodass sie sich bereits an ihre neue Heimat gewöhnen können.

Unmittelbar neben dem Country Store an der Bundesstraße 76 wird seit März dieses Jahres das Domizil der Gemeinde gebaut. Zentraler Ort des 420 Quadratmeter fassende Objektes ist ein mit einer hölzernen Kuppel versehener runder Versammlungsraum für 80 oder auch ein paar mehr Gäste. Genutzt werden soll der Raum für Gottesdienste und andere größere Veranstaltungen. Die runde Form ist dabei kein Zufall, betont Pastor Wagner: „Es soll ein Ort der Begegnung werden und verdeutlichen, dass alle gleich wertvoll und willkommen sind.“

Materialmangel bremst den Baufortschritt

Willkommen heißen kann die Gemeinde die Menschen indes erst mit etwas Verspätung. Wegen der im Bauwesen derzeit herrschenden Materialprobleme kann das Zentrum nicht, wie ursprünglich angepeilt, Ende dieses Jahres eingeweiht werden, sondern mit etwa drei Monaten Verspätung.

Finanziert wird das ungefähr eine Million Euro teure Gemeindezentrum ganz am Ende der Preetzer Straße über den Verkauf des Grundstücks in der Waitzstraße und darüber hinaus zu einem beachtlichen Teil über Spenden der rund 80 organisierten Gläubigen. Man ist sich sicher, dass dieses Geld gut angelegt ist. Mit einer Pfadfindergruppe sowie Angeboten für Ältere ebenso wie für Familien sieht sich die kleine Gemeinde schon bisher recht breit aufgestellt, doch mehr ist durchaus vorstellbar.

„Wir wollen uns den Menschen zuwenden“

So gut wie möglich einstellen wollen sich die Aktiven auf die Bedürfnisse derjenigen, die in Elmschenhagen, Wellsee und Gaarden zuhause sind. „Die Zukunft der Kirche liegt darin, sich den Menschen zuzuwenden“, betont Pastor Dennis Meier, Präsident der auch als Dachorganisation für die Adventgemeinde Kiel zuständigen „Siebenten-Tags-Adventisten“ in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Ganz nach dieser Devise wollen die Gläubigen an ihrem künftigen Wirkungsort mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen. „Wir wollen Gutes tun für unsere Umgebung“, verspricht Andreas Wagner und freut sich schon, dies in die Tat umzusetzen. Auf die Unterstützung seiner Gemeinde kann er sich dabei bestimmt verlassen. Wie groß das Gemeinschaftsgefühl ist, zeigt sich allein schon daran, dass normalerweise um die 60 Gläubige am Gottesdienst teilnehmen und damit die Quote entschieden höher ist als in den normalen katholischen oder evangelischen Gemeinden.