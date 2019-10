Zwei Hütten, eine Freiluft-Galerie, Kunst an Fassaden und Pollern, Gespräche und Diskussionen über Gott, die Welt und andere spannende Dinge. All das gibt es seit vergangenem Montag und noch bis Mittwoch, 2. Oktober 2019, auf dem Vinetaplatz in Kiel-Gaarden.