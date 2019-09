Es könnte der größte Protest in der deutschen Geschichte werden: Am Freitag werden Tausende dem Aufruf der Fridays-For-Future-Bewegung folgen und für das Klima auf die Straße gehen. Allein in Kiel rechnen die Veranstalter mit 10.000 Teilnehmern. Wir zeigen die Route in einer interaktiven Karte.