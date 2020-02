Viel Tradition und ebenso viel gute Laune: In der 33. Auflage des Universitätsballs feierten in der Nacht zum Sonntag 1200 Gäste in den Sälen der Mensa I der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Die Sportler der Uni-Tanz-Gruppe sorgten mit ihrer Showeinlage wieder einmal für einen Höhepunkt.