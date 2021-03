Kiel

„Es ist zu beobachten, dass die Wehren eine sehr schnelle Reaktionszeit und gute Präsenz bei Alarmierungen haben. Dieser Trend kann vermutlich auf die wachsende Zahl der Mitglieder im Home-Office zurückgeführt werden. Viele Kameraden sind auf einmal tagsüber zu Hause“, sagt Stadtwehrführer Bernhard Hassenstein.

Die Einsätze sind im Moment auch die einzige Möglichkeit, sich mal im größeren Rahmen in der Wehr zu sehen. „Seit dem 1. November ruht bei den Wehren der Dienstbetrieb. Die Mitglieder kommen nur bei den Einsätzen zusammen“, bestätigt Hassenstein. Deshalb sei gerade bei der Rückkehr von Einsätzen zu merken, dass die Feuerwehrleute die Chance auf eine ausführliche Nachbesprechung am Gerätehaus nutzen.

Ausfall der Jahreshauptversammlungen ist keine Formalie

Sein Dienstplan hat sich in diesem Jahr auch grundlegend verändert. Normalerweise ist der Stadtwehrführer von Anfang Januar bis April an jedem Freitagabend bei einer Jahreshauptversammlung einer Kieler Ortswehr. „Im vergangenen Jahr haben wir die Jahreshauptversammlungen gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Lockdown durchbekommen. Nur die Versammlung des Verbandes und der Jugendwehr mussten wir streichen“, berichtet Hassenstein. Der Ausfall der Jahreshauptversammlungen ist keine Formalie. Laut Brandschutzgesetz müssen freiwillige Feuerwehren innerhalb der ersten drei Monate nach Ende des Kalenderjahres eine Jahreshauptversammlung einberufen. Berichte des Wehrvorstands müssen dann präsentiert werden.

„Das Innenministerium hat zum Glück schnell reagiert und den Feuerwehren während Corona die Aufschiebung erlaubt“, so Hassenstein. Jetzt sollen die Mitgliederversammlungen und die Jahreshauptversammlungen, bei denen auch die Hälfte der Mitglieder einer Wehr anwesend sein müssen, in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden. Die obligatorischen Wahlen der Wehrführungen und auch die Berufungen neuer Mitglieder für die Einsatzabteilungen müssen zügig nachgeholt werden.

Bisher keine gravierenden Veränderungen

Insgesamt hat Corona bei den Kieler Feuerwehren noch keine gravierenden Veränderungen erzeugt. „Die Zahl der Mitglieder in den Einsatzabteilungen liegt etwa auf Vorjahresniveau“, berichtet Bernhard Hassenstein. Sorgen bereitet ihm aber der ruhende Dienst, der in den Wehren auch für Training an Fahrzeugen genutzt wird.

Die Videokonferenz ist nach Beobachtung des Stadtwehrführer nicht das optimale Medium: „Es gibt viele Dinge bei der Ausbildung, die muss man anfassen können.“ Die Ausbildung am Fahrzeug und dem Gerät ist für die rund 500 Mitglieder in den Einsatzabteilungen nicht zu ersetzen. Sorgen bereitet ihm auch die ausbleibende Jugendarbeit. „Hier müssen wir ein Auge darauf haben. Die Jugendwehren sind für die Nachwuchsarbeit sehr wichtig“, so der Stadtwehrführer. Aktuell sind in den Jugendwehren etwa 180 Mädchen und Jungen aktiv. „Allerdings dürfen auch sie nichts machen“, sagt Hassenstein.

Von Behling Frank