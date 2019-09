Darum gibt es nicht nur Lob fürs FSJ

Kiel

Locker und ungezwungen – so präsentierte sich der Stammtisch der Ehemaligen bei der Auftaktveranstaltung des Jahrgangs 2019/2020 im Freiwilligendienst Kultur und Bildung: Drei junge Erwachsene sitzen im Kieler Musiculum auf Holzschemeln auf der Bühne und moderieren die Veranstaltung der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Schleswig-Holstein e.V. (LKJ S-H).

Selbst gefunden haben sich die drei während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres ( FSJ), und sie haben dabei spannende Einblicke in ihre Einsatzstelle erhalten: "Erst durch das FSJ habe ich herausgefunden, dass mir Kinder- und Jugendarbeit so viel Spaß macht", erzählt ein Jugendlicher. Alles super? Auf jeden Fall.

Jugendliche kritisieren Rahmenbedingungen

An den Rahmenbedingungen gibt es jedoch einige Kritik: "Ohne die finanzielle Unterstützung meiner Eltern wäre dieses Jahr nicht möglich gewesen", sagt Luis Schiffer. Der 19-Jährige aus Düsseldorf hat im vergangenen Jahr seinen Freiwilligendienst in der Kulturabteilung des Kreises Nordfriesland in Husum absolviert. Gerade weil er dafür in ein anderes Bundesland gezogen ist, hatte er höhere Kosten als junge Schleswig-Holsteiner, die während ihres Freiwilligendienstes teils noch zu Hause wohnen.

Seiner Ansicht nach sollte jeder ein FSJ machen können, der es will. Nach seinem Abitur 2018 hat Schiffer sich spontan für den Freiwilligendienst entschieden, wollte eigentlich für ein einjähriges Praktikum nach Mexiko. Ein Jahr später sagt er: "Man sollte erst einmal seine Heimat kennenlernen, bevor man ins Ausland fährt, wo alle sind."

FSJlerin: Schulen und Träger sollten mehr werben

Die 19-jährige Elisabeth Frömke bemängelt, dass nicht genug Werbung gemacht wird und wünscht sich von Einsatzstellen wie Trägern mehr Präsenz in sozialen Netzwerken. Sie nimmt aber auch die Schulen in die Pflicht: "In meiner Schule wurden Freiwilligendienste gar nicht angesprochen. Es gab nur Infos zum Studium." Bei vielen Jugendlichen sei das Interesse an Kultur nicht groß genug, um sich für einen einjährigen Freiwilligendienst zu entscheiden.

Frömke startet dieser Tage in ihr FSJ im Haus der Natur in Cismar – und betont, dass es viel besser sei, etwas vor Ort zu bewirken, als herumzureisen. Die 18-jährige Lisa Katrin Krüger, die im kommenden Jahr in der Grundschule Bickbargen bei Pinneberg arbeitet, kann die Reiselust vieler Abiturienten verstehen: "Viele wollen nach der stressigen Abi-Phase erst einmal weg."

Sozialminister lobt Engagement der jungen "Weltverbesserer"

Vielleicht auch gerade wegen dieser Rahmenbedingungen verkündet Karsten Biermann, Geschäftsführer der LKJ S-H, den 133 neuen FSJlern: "Ihr seid ein Riesengewinn für uns." Und startet gleich noch einen "Vorschussapplaus" für die Arbeit der Jugendlichen im kommenden Jahr, wie er es nennt. Die geladenen Gäste betonen alle die Wichtigkeit des freiwilligen Engagements für die Gesellschaft: Sozialminister Heiner Garg nimmt sich für sein Grußwort einen Sitzhocker und setzt sich spontan zur Runde der Moderatoren. "Das ist eine super Sache, denn in eurem Alter will man schließlich die Welt verbessern", stellt er fest.

Mitwirkung an der Demokratie durch ein FSJ

Hauke Petersen von der Landeszentrale für politische Bildung, die selbst Einsatzstelle für ein FSJ ist, sagt: "Ohne eine Mitwirkung möglichst vieler Menschen funktioniert unsere Demokratie nicht." Diese Mitwirkung finde nicht nur in politischen Parteien, sondern auch im Sport, der Jugendfeuerwehr und eben während des Freiwilligendienstes statt. Petersen lobt: "Ihr zeigt bürgerschaftliches Engagement im besten Sinne."

Mehr Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.