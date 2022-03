Kiel

Verbrecherjagd in der Freizeit: Laut Polizei vereitelte ein Hauptkommissar der Polizeistation Wik am Sonntagnachmittag einen Fahrraddiebstahl in der Kieler Kaistraße. Der Beamte habe den Täter verfolgt und schließlich den alarmierten Kollegen übergeben.

Gegen 17 Uhr sei der Hauptkommissar auf seinem Fahrrad die Kaistraße entlanggefahren, als er kurz vor dem Hauptbahnhof einen 20-Jährigen dabei beobachte, wie er versuchte, das Schloss eines Damenfahrrads aufzubrechen. Aus der Freizeit- wurde kurzerhand eine Dienstfahrt.

Tatverdächtiger wollte über Kieler Hörnbrücke flüchten

Nach Angaben der Polizei gab sich der Polizist als Beamter aus, woraufhin der Tatverdächtige über die Hörnbrücke flüchtete. Der Beamte habe ihn aber einholen und stellen können. Als der 20-Jährige seinen Fluchtversuch fortsetzen wollte, habe ihn der Beamte zu Boden gebracht und festgehalten, bis die angeforderte Unterstützung eintraf.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese nahm den Mann vorläufig fest. Nach Beendigung der Maßnahmen und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen eines versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall kam er wieder auf freien Fuß.