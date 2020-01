Fridays for Future plant Proteste gegen Siemens in Kiel

Kiel

Fridays for Future hat für Freitag Streiks an den Siemens-Standorten in 20 Städten in Deutschland angekündigt. In Kiel beginnt die Aktion um 8.30 Uhr vor dem Landtag. Ob es anschließend eine Demonstration gibt, ist noch unklar.

Die Klimaaktivisten wollen diesmal gezielt gegen die geplante Beteiligung von Siemens am Bau der Adani-Kohlemine in Australien protestieren, kündigte Carla Reemtsma für die Klimaschützer an. Siemens plane, die Signalanlage für die zum Abtransport der abgebauten Kohle benötigten Bahn zu liefern.

Siemens soll Beteiligung am Bau aufgeben

" Siemens rühmt sich damit, bis 2030 klimaneutral werden zu wollen und unterstützt im selben Atemzug den Bau einer Kohlemine, deren Betrieb die Einhaltung der Klimaziele quasi unmöglich machen würde", erklärt Nick Heubeck, Aktivist von Fridays For Future.

"Kohle ist kein zukunftsfähiger Energieträger – weder in Deutschland noch in Australien. Wir fordern den Siemens-Chef Joe Kaeser auf, die Beteiligung von Siemens am Bau der Mine zu beenden.“ Dies sei notwendig und sinnvoll, weil es mit Fotovoltaik und Windkraft sinnvolle Alternativen in Australien gebe. Mit dieser grünen Energie biete Australien auch die Voraussetzung für eine umweltfreundliche Wasserstoffproduktion.

705 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr

Die Umweltaktivisten weisen auch auf enorme Begleitschäden durch die Kohlenutzung aus der Adani-Mine hin. Nach der Fertigstellung wäre sie eines der größten Kohlebergwerke der Welt und würde das Klima jährlich mit zusätzlich 705 Millionen Tonnen CO2 belasten. Durch den Bau würden zudem Land und Kulturstätten australischer Ureinwohner zerstört.

Zum Transport der Kohle nach Asien seien jährlich über 500 Fahrten von Kohletankern durch das Great Barrier Reef geplant. Dies würde zu Beschädigungen dieses einzigartigen UNESCO-Weltnaturerbes führen.

Siemens hat noch nicht auf Fridays for Future reagiert

Eine Antwort von Siemens auf die Vorwürfe und Forderung von Fridays for Future steht noch aus. Siemens in Kiel betreibt keine Produktion mehr, sondern konzentriert sich ganz auf das Dienstleistungsgeschäft in den Bereichen Gebäudetechnik, Energie, Schiffbau, Verkehrs- und Medizintechnik.

Die Siemens AG Building Technologies Division hat ihren Sitz im Sophienblatt in Kiel.

Lesen Sie auch:

Unsere Themenseite zu Fridays for Future in Kiel

Siemens erhielt Millionen vom Bund

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier