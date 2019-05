Kiel

Angemeldet für die Demonstration sind laut Oliver Pohl, Sprecher der Polizei Kiel, etwa 1000 Teilnehmer. Die Bewegung " Fridays for Future" war in den vergangenen Monaten jedoch auch für mehr Mobilisierung gut. Schon seit Tagen gibt es eine Mahnwache vor dem Rathaus Kiel.

Aktuell soll der Streik noch einmal für Aufmerksamkeit für Klimabelange vor der Europawahl am Wochenende sorgen. "Ein Ausruf des Klimanotstands in Kiel reicht nicht. Wir fordern einen europaweiten Klimanotstand mit Maßnahmen, die von unseren Politikern ernst genommen und eingehalten werden", sagt Lisa Starkenbek von " Fridays for Future".

Folgender Routenverlauf ist angekündigt, so Pohl:

9.30 Uhr: Start am Rathausplatz

- Fleethörn, Hafenstraße, Andreas-Gayk-Straße, Sophienblatt, Raiffeisenstraße

Zwischenkundgebung: Platz der Matrosen

- Kaistraße, Wall, Düsternbrooker Weg, Prinzengarten, Dänische Straße, Jensendamm, Emil-Lueken-Brücke, Bergstraße

Zwischenkundgebung: Dreiecksplatz

- Brunswiker Straße, Schlossgarten, Prinzengarten, Düsternbrooker Weg

Abschlusskundgebung: Landtag Schleswig-Holstein

13.30 Uhr Ende

Die Fridays-for-Future-Route in Kiel in einer interaktiven Karte

" Fridays for Future" hat allerdings auf ihrer Facebook-Seite 14.30 Uhr als Ende der Veranstaltung angegeben. "Im Verlauf der Route müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen", kündigte Polizeisprecher Pohl an. Auch Nutzer der Kieler Buslinien müssen sich auf Behinderungen am Freitagvormittag einstellen. "Im Innenstadtbereich kann es zu Verspätungen und Umleitungen kommen", teilte KVG-Sprecherin Andrea Kobarg mit. Konkrete Angaben zu betroffenen Linien konnte die KVG nicht machen.

Weitere Kundgebungen sind am Freitag, 24. Mai 2019, unter anderem in Eckernförde und Rendsburg geplant.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.