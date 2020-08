Kiel

Die Politik der Landesregierung und deren Zielsetzung, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, seien keinesfalls ausreichend, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Das war die Kernbotschaft der Radler, die klingelnd und rufend am Landtag vorbeiradelten.

Einen Stopp dort ermöglichte die große Menschenmenge nicht, so die Veranstalter. Am Mittwoch wollen einzelne Vertreter erneut am Landeshaus vorsprechen.

Südspange in Kiel im Fokus

Aber auch eine Kieler Botschaft gab es, so Sprecherin Nico Jensen: "Wir wollen, dass an der Südspange nicht weitergebaut wird." Ein neuer Autobahnanschluss und Verkehrswende: Das passe aus Sicht der Klimaschützer nun einmal in der Klimaschutzstadt Kiel nicht zusammen.

Dem schlossen sich zu Beginn der Demo im Nieselregen am Exerzierplatz erst rund 100 bis 200 Teilnehmer an – nach einer Schleife durch den Westen von Kiel und einem Wetterwechsel waren es dann gegen Ende am Ostseekai etwa 300 Demo-Radler. "Mit dem Fahrrad als Eyecatcher wirkt die Demo noch einmal mehr", sagt Jensen. Dadurch sei der Protest für die Verkehrswende auch glaubwürdiger.

Unterwegs gab es Zustimmung für die maskierten Fahrradfahrer, von anderen klingelnden Radfahrern, klatschenden Menschen an ihren Wohnungsfenstern, aber auch einigen Autofahrern. Andere reagierten wütend, hupten sogar – vor allem, als ihnen Demoradler zuriefen: "Motor aus." An einigen wichtigen Ecken für den Kieler Stadtverkehr staute es sich minutenlang zurück.

Zur Galerie Fridays for Future in Kiel: Das sind die Bilder der Protestler auf dem Rad.

Massives Polizeiaufgebot vor der "Mein Schiff 1"

Zum Abschluss führte die Tour nach einer Umrundung des Sartorispeichers an das Schifffahrtsmuseum mit Blick auf den Kreuzfahrer "Mein Schiff 1" am Ostseekai. Die Kreuzfahrtbranche ist eines der erklärten Feindbilder der Kieler Klimaschutzbewegung und erweckte daher noch einmal besonderen Unmut. Zu einer sichtbaren Aktion gegen das Schiff oder dessen Passagiere kam es aber zunächst nicht. Die Polizei hatte allerdings auch mit einem massiven Aufgebot vorgesorgt. 120 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Fridays for Future kündigte einen nächsten großen "Klimastreik" am 25. September an. Dann wolle man erstmals wieder in der Corona-Pandemie gemeinsam auf die Straße gehen.

