Mehrere Hundert Radfahrerinnen und Radfahrer setzten sich am Freitag gegen den Autobahnbau allgemein und die geplante Südspange in Kiel ein. Der von "Fridays for Future" organisierte Demonstrationszug führte unter anderem über den Theodor-Heuss-Ring. Wer im Auto unterwegs war, brauchte etwas Geduld.