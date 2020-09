Nach zehn Monaten Pause starteten am Freitag in Kiel und weltweit die ersten Fridays-for-Future-Großdemonstrationen. Gegen 14.30 Uhr hatte sich der Exerzierplatz mit Demonstranten gut gefüllt. Die Klimaschützer fuhren mit Abstand, mit Fahrrädern und Maske in sechs Gruppen sternförmig vom Platz.

Von Karen Schwenke