Die Organisatoren von Fridays for Future waren zufrieden: Die Teilnehmerzahl der Fahrraddemo, die am Freitag durch Kiel führte, war mit 450 deutlich höher als erwartet. Der Theodor-Heuß-Ring wurde am Nachmittag für 40 Minuten zur Veloroute für eine mehrere hundert Meter lange Fahrradkolonne.