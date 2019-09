Hier wird am 20.09. in Kiel demonstriert

Kiel

Die Kundgebung von Fridays for Future am 20.09.2019 in Kiel beginnt um fünf vor 12 auf dem Rathausplatz. Nach der Auftaktkundgebung geht es weiter Richtung Asmus-Bremer-Platz, Hafenstraße, Andreas-Gayk-Straße, Sophienblatt, Raiffeisenstraße.

Zwischenkundgebung auf dem Platz der Matrosen

Auf dem Platz der Matrosen im Bahnhofsvorfeld wird es eine Zwischenkundgebung geben. Dann ziehen die Teilnehmer weiter Richtung Raiffeisenstraße, Sophienblatt, Rondeel, Hamburger Chaussee und rechts auf den Theodor-Heuss-Ring. Eine Vollsperrung für den Verkehr ist hier nach Aussage der Stadt nicht nötig, weil die rechte Spur zum Ausfädeln Waldwiesenkreisel bis zum Einfädeln Winterbeker Weg ein Teil der Demoroute wird.

Keine Vollsperrung auf dem Theodor-Heuss-Ring

Zum Schutz der Demonstranten wird auf dem Theodor-Heuss-Ring kurzfristig allerdings die rechte Geradeausspur Richtung Norden gesperrt. Autofahrer müssen mit Behinderungen und Staus rechnen.

Geplant ist anschließend eine Zwischenkundgebung auf der Auffahrt zum Winterbeker Weg. Die Route der Klimademo führt dann weiter über Winterbeker Weg, Lantziusstraße, Saarbrückenstraße, bis zum Westring.

Fridays for Future in Kiel : Abschlusskundgebung auf dem Exerzierplatz

Am Fahrbahnrand auf dem Schützenwall ist eine erneute Zwischenkundgebung geplant. Zur Abschlusskundgebung versammeln sich die Teilnehmer anschließend auf dem Exerzierplatz.

Viele Unternehmen unterstützen die globale Protestaktion am Freitag mit flexiblen Arbeitszeitregelungen. So werden deutschlandweit 1600 Unternehmen mit ihren Mitarbeitern auf die Straße gehen. Andere deklarieren den Streik als Betriebsausflug oder geben ihren Mitarbeitern frei.

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft dazu auf, an der Protestaktion teilzunehmen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat seine 400.000 Mitglieder aufgerufen, ihre Mittagspause, Urlaub oder Überstunden für die Teilnahme an der Protestaktion zu nutzen.

Die 5322 Beschäftigten der Kieler Stadtverwaltung müssen eine Teilnahme in ihre Freizeit verlegen. „Beschäftigte, die im Geltungsbereich der gleitenden Arbeitszeit tätig sind, können im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten in Absprache mit der Führungskraft selbst entscheiden, ob sie ihre Arbeit unterbrechen oder früher beenden wollen, um an dem Klimastreik teilzunehmen“, heißt es aus dem Presseamt der Stadt.

Im Kieler Rathaus wird am Donnerstag die Beschlussvorlage „Climate Emergency, erste Beschlüsse zur Resolution“ beraten. Die Kieler SSW-Ratsfraktion unterstützt die Fridays-For-Future-Bewegung und freut sich über die Unterstützung aus der Gesellschaft. "Die Teilnehmer sorgen dafür, dass die Klimaschutzmaßnahmen der Landeshauptstadt Kiel schneller zur Umsetzung kommen", so der Fraktionsvorsitzende Ratsherr Marcel Schmidt. „Wir begrüßen den Aktionstag und empfehlen allen, denen es möglich ist, die Teilnahme an der Demonstration."

In insgesamt 115 Ländern hat die Fridays-For-Future-Bewegung zum Klimastreik aufgerufen. An 450 Orten deutschlandweit sind Aktionen geplant. Davon 30 in Schleswig-Holstein.

Fridays for Future : Druck auf die Politik, um eine Klimakrise abzuwenden

Ziel der Fridays-For-Future-Bewegung ist es, gemeinsam mehr Druck auf die Politik zu machen, um eine Klimakrise abzuwenden. Die Bewegung setzt sich für möglichst umfassende, schnelle und effiziente Klimaschutz-Maßnahmen ein.

Alle Informationen zur Protestaktion gibt es unter www.fridaysforfuture.de.

