Alles neu heißt es am Donnerstag nicht nur für das Küstenkraftwerk in Kiel, dessen Eröffnung offiziell gefeiert wird. Auch die Aktivisten von Fridays for Future wollen sich neu aufstellen. Die Polizei rechnet mit einer Demonstration gegen die Erdgas-Verwertung. Rund 50 Teilnehmer sind angemeldet.