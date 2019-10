Fast monatlich grüßt das Murmeltier: Die Route der Fridays-for-Future-Demo am Freitagabend über den zentralen Teil der B76 in Kiel verspricht den Protestlern maximale Aufmerksamkeit und den Autofahrern maximalen Verdruss. Kiel könnte sich daran gewöhnen müssen.

Von Niklas Wieczorek