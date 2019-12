Am Donnerstagabend sollen zwei Unbekannte einen 18-Jährigen am Sophienblatt in Kiel ausgeraubt haben. Gegen 21.15 Uhr sei der Mann von den Tätern angesprochen worden, die ihn dann plötzlich in eine der Nischen vor dem Reisebüro am Sophienhof drängten. Dann habe eine der Personen ein Messer gezückt.