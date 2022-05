Klimastreik zur Landtagswahl: Fridays for Future (FFF) hatte für den Freitag in ganz Schleswig-Holstein zu Demonstrationen aufgerufen. In Kiel zogen die 1500 Teilnehmenden vom Exerzierplatz durch die Innenstadt in Richtung Landtag. Die Energiewende in Schleswig-Holstein war eines der zentralen Themen.