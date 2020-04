Viele Plakate und wenige Protestierende

Kiel

Auf dem Kieler Rathausplatz waren am Freitagnachmittag wenige Menschen unterwegs. Dafür lagen in der Mitte des Platzes zahlreiche Plakate: Die Aktivisten von Fridays For Future hatten dazu aufgeforder,t sie in der Alten Mu abzugeben, um den Protest dann trotz der Corona-Maßnahmen auf die Straße bringen zu können.

Laut Polizei hielten sich rund 20 Demonstranten bei den etwa 70 Plakaten auf, mit Masken vor Mund und Nase und Abstand zueinander. "Es läuft wie geplant, wir sind nur wenige Menschen", zeigte sich Hannah Teupke von Fridays For Future Kiel zufrieden. "Wir wollen trotz Corona auf die Klimakrise aufmerksam machen. Die geht wegen der Pandemie ja nicht plötzlich weg." Es gehe nun darum, dass die Förderungen am Ende der Corona-Situation für klimafreundliche Zwecke ausgegeben würden.

Anzeige

Fridays for Future demonstrierte an der Kiellinie

Neben der Aktion am Rathausplatz hatte Fridays For Future Kiel auch eine Demonstration auf der Reventlouwiese an der Kiellinie abgehalten. Laut Polizei kamen 21 Teilnehmer. "Wir hatten nicht offen zur Demo aufgerufen, um im Blick zu behalten, wie viele kommen", so Teupke.

Weitere KN+ Artikel

Statt der kleinen Aktionen wollte Fridays for Future am Freitag eigentlich wie bereits einige Male 2019 einen weltweit koordinierten Klima-Großprotest abhalten. An solchen Protesttagen hatten sich im vergangenen Jahr jeweils mehrere Hunderttauschend Menschen allein in Deutschland beteiligt, in Kiel waren es im November 7500 Demo-Teilnehmer.

Corona-Auflagen verhindern Großdemos

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen sind große Demos auf den Straßen derzeit nicht möglich. Daher sollte ein Großteil des Protests ins Internet ausweichen. Unter dem Hashtag #NetzstreikFürsKlima forderten FFF-Aktivisten weltweit trotz der Corona-Pandemie mehr Achtung für das Klima. Die Kieler FFF-Gruppe demonstrierte online mit einem eigenen Video mit. Laut FFF Deutschland kamen auf dem deutschlandweiten Livestream auf allen Plattformen zusammen 214.000 Aufrufe zwischen 12 Uhr und 15 Uhr zusammen. Zudem hätten sich in eine virtuelle Streikkarte rund 87.000 Menschen mit Bildern ihrer Teilnahme von zu Hause aus eingetragen. Auf Twitter wurden unter den bewegungseigenen Hashtags bis 16 Uhr rund 40.000 Tweets veröffentlicht.

Auch wenn ein Großteil des Protests im Netz stattfinde, seien die Aktionen draußen wichtig, schilderte Teupke. "Online bekommen das vor allem die mit, die sich sowieso schon mit dem Thema beschäftigen."

Alle Nachrichten zu Fridays for Future in Kiel finden Sie auf der Themenseite.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.