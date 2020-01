Etwa 40 Menschen demonstrierten laut Polizei Kiel am Freitagmorgen gegen Siemens. Demo-Teilnehmer sprachen von rund 80 Teilnehmern. Die Demonstration zog vom Landeshaus zum Siemens-Standort am Sophienblatt. Verkehrsteilnehmer merkten von der Demo kaum etwas.

Fridays for Future Kiel

Fridays for Future Kiel - Wenige Teilnehmer bei Demo gegen Siemens

Von Jonas Bickel