Klein, aber zielgerichtet wollen Aktivisten von Fridays for Future Kiel am Freitag trotz Corona protestieren: Neben zahlreichen Internet-Aktionen sollen Kreide- und Plakatpräsentationen die Klima-Forderungen verdeutlichen. Auch eine kleine Demo ist geplant – fast zeitgleich mit der TKKG-Rad-Demo.

Fridays for Future: So wird am Freitag in Kiel protestiert

Von Niklas Wieczorek