Dass die Gruppe Fridays for Future Gaarden an einem Sonnabend demonstrierte und nicht, wie üblich, am Freitag, hatte einen Grund: „Wir treten gegen das Herumgeschwurbel der Verschwörungstheoretiker an“, sagte Nia Engel, von Fridays for Future. Da am Sonntag die Corona-Rebellen auf der Reventlouwiese eine Kundgebung angemeldet hätten und viel Zulauf aus dem Norden erwarten, wolle man am Vortag schon mal ein klares Zeichen setzen. „Wenn ihr in unsere Stadt kommt, dann sind wir schon da“, sei die Botschaft der Demonstranten.

„Maske tragen ist wichtig, auch in der Schule“, hielt Engel denen entgegen, die sich durch Maskenpflicht und Abstandsregeln in ihren Freiheitsrechten beschränkt fühlen. Demonstrieren geht auch mit, das machte Fridays for Future deutlich, ohne Mund-Nasen-Schutz war keiner von ihnen unterwegs.

Friedlich und ohne Zwischenfälle

„Leugnen ist keine Politik – unite behind the science“ (verbündet Euch hinter der Wissenschaft) stand ebenso auf ihren Plakaten wie „Faschismus stillstellen auch auf der B76“. Für die halbe Stunde, die der Zug über die B76 führte, gelang das auch. Zumindest in eine Fahrtrichtung bildeten sich längere Rückstaus. Knapp zwei Stunden nach dem Start der Demonstration auf dem Kieler Exerzierplatz endete diese, so die Polizei, friedlich und ohne Zwischenfälle, am Bahnhof.

In einer Ansprache kritisierte eine Teilnehmerin, dass der Widerstand gegen die staatliche Pandemiebekämpfung längst in Kiel angekommen sei. „Auch die Leitung des Kieler Veranstaltungszentrums Traum GmbH reite sich mit der Verbreitung verschwörungstheoretischer Propaganda ideell in die krude Szenerie mit ein“, sagte sie mit Blick.

Versammlung der Corona-Rebellen am Sonntag

Schlimm sei es, dass diese dafür in Kiel teilweise noch gefeiert werde. „Organisiert Euch, beteiligt Euch an Gegenaktionen und werdet aktiv gegen jeden Versuch, einen norddeutschlandweiten rechtsoffenen Aufmarsch gegen die Solidarität in Kiel durchzuführen“, rief sie mit Blick auf geplante Versammlung der Corona-Rebellen am Sonntag auf.