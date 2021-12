So sachlich und friedlich wie in der Haushaltssitzung am Dienstagabend geht es im Finanzausschuss der Kieler Ratsversammlung nicht immer zu. Vielleicht lag es daran, dass die Sitzung als Zoom-Konferenz online stattfand. Viele Beschlüsse fielen einstimmig. Der Kieler Haushalt 2022 steht.