Um die damalige Timm-Kröger-Regionalschule vor dem Aus zu bewahren und ihr den Weg in eine neue Zukunft zu ebnen, wurde sie im Schuljahr 2015/16 organisatorisch mit der Friedrich-Junge-Schule vereint, die ihren Sitz ein paar Kilometer entfernt im Stadtteil Schreventeich hat. Die Schülerzahl am Standort Wik hat sich seitdem mit derzeit 350 Schülern fast verdoppelt. Das klingt nach einer positiven Entwicklung, reichte dem Bildungsministerium aber bislang noch nicht aus, um eine neue Schule zu gründen.

Bildungsdezernentin: Wir haben viel in den Standort investiert

Bildungsdezernentin Renate Treutel sagte im Schulausschuss: „Wir wollen die Neugründung an diesem Standort der Schule sehr gerne. Wir haben da alle sehr, sehr viel investiert an Arbeit, an Ressourcen, haben auch baulich jede Menge gemacht, um diese Schule attraktiver zu machen.“ Und weiter: „Wir ringen darum, dass die Zahlen erreicht werden können. Es gibt da teilweise unterschiedliche Lesarten“, sagt sie und meint damit die Daz-Klasse (Deutsch als Zweitsprache), die das Ministerium nicht mitrechnet, das Schulamt aber schon.

„Wir sind gerade an einem Punkt, in dem im Schulbereich noch ganz viel Bewegung ist. Die Wechsler von der vierten in die fünfte Klasse haben sich Schulen ausgesucht. Wir haben aber noch 120 verteilen müssen, weil sie keinen Schulplatz hatten oder vergessen haben, sich anzumelden. Dabei ist die Friedrich-Junge-Schule auch gut bei weggekommen“, sagte Schulrätin Bettina Becker.

Zahlen sprechen für Eigenständigkeit des Standortes Wik

Zudem habe es Umstrukturierungen bei den Daz-Klassen gegeben, sodass die Daz-Klasse an der Friedrich-Junge-Schule erhalten bleibe. „In den fünften Jahrgängen erreichen wir die Zahlenvorgaben, das ist sehr positiv. Im siebten Jahrgang überschreiten wir sie sogar, weil die Rückläufer von den Gymnasien noch erwartet werden. Der zehnte Jahrgang ist stabil, die Zahlen sind höher als erwartet. Die Entscheidung liegt jetzt bei der oberen Schulaufsicht“, so Becker.

Wenn das Ministerium grünes Licht gibt, könnte aus dem Wunsch von Schulleitung, Lehrerkollegium, Schülern und Eltern Realität werden. Ulrike Pollakowski, Vorsitzende des Ortsbeirates Wik, freute sich sehr, „dass der Standort Wik die vom Ministerium geforderten Zahlen nicht nur erreicht, sondern teilweise sogar überschritten hat. Ich hoffe, dass alle notwendigen Prozesse, wie zum Beispiel die Ausschreibung der Schulleitung, vonseiten des Ministeriums und dem Kieler Amt für Schulen schnell umgesetzt werden. Eine Eigenständigkeit zum 1. Februar 2022 muss unbedingt erfolgen.“

Elternvertretung: Ministerium hat genug Zeit gehabt

Etwas verhalten reagierte René Griese, Vorsitzender des Schulelternbeirates des Standortes Wik. Die Elternvertreter beider Schulen wandten sich bereits schriftlich an die Bildungsministerin und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Die Eigenständigkeit müsse nun so schnell wie möglich vorangetrieben werden, „damit dieses Hin und Her zwischen den beiden Schulen ein Ende hat. Das ist für die Schulleitung sowie für die Lehrer eine doppelte Belastung, die zu viel Stress und vermehrten Krankheitstagen führt“, sagt er.

Aus Erfahrung weiß Griese, dass die Eltern bei der Wahl der Friedrich-Junge-Schule meist mehr auf den Bezug zum Stadtteil Schreventeich achten und „nur von einem Standort in der Wik reden. Und das führt dazu, dass sie ihr Kind woanders anmelden“. Zudem stünden diverse Maßnahmen an beiden Standorten an, die von einem Direktor je Standort besser zu bewerkstelligen seien als von einem für beide. Vor zwei Jahren wurde der Antrag auf Gründung einer neuen Wiker Schule gestellt.

Das Bildungsministerium habe genügend Zeit gehabt, einen entsprechenden Haushalt für den Standort Wik und den dazugehörigen Posten wie Schulleiter, Stellvertreter und Koordinator einzuplanen. „Wir hoffen, dass dieses Ping-Pong-Spiel von einem Schreibtisch zum anderen nun ein Ende hat“, sagte Griese und zeigt Unverständnis über die Beweggründe vonseiten des Landes. „Wir wünschen uns, dass das Bildungsministerium nun endlich sein Versprechen einlöst und die Selbstständigkeit wie versprochen zum neuen Schuljahr 2021/2022 durchführt. Die Schülerzahlen aus den letzten Jahren haben bewiesen, dass unser Standort bereit für eine Schule mit eigener Schulleitung ist“, sagt er.