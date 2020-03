Eine Trennung, die alle begrüßen

Kiel

Zum Hintergrund: Um die Timm-Kröger-Regionalschule vor dem Aus zu bewahren, wurde sie im Schuljahr 2015/16 organisatorisch mit der Friedrich-Junge-Schule vereint, die ihren Sitz ein paar Kilometer entfernt im Stadtteil Schreventeich hat. „Die Schülerzahl am Standort Wik hat sich fast verdoppelt, im nächsten Schuljahr könnten beide Schulstandorte gleich groß sein“, sagte Willers.

In der Wik sind es momentan 345, in Schreventeich rund 400. Am Anfang habe das noch gut funktioniert, das könnte sich bei steigender Schülerzahl aber ändern. „Wir müssen jedes Jahr neu gucken, was wir an dem einen und an dem anderen Standort brauchen. Das machen wir auch deswegen, um ein Hin- und Herfahren der Lehrer zu vermeiden“, sagt Willers.

Gemeinschaftsgefühl ist groß

Auch bei Lehrerkonferenzen wird es immer offensichtlicher: „Die eine Gruppe redet über etwas, das die andere nicht nachvollziehen können." Ähnlich ist es bei den Eltern, deshalb hat der Standort Wik nun einen eigenen Schulelternbeirat, dessen Vorsitzender René Griese ist. „Die Eltern begrüßen die Eigenständigkeit, die Schüler identifizieren sich mit ihrer Schule, und das Gemeinschaftsgefühl für den Standort ist sehr groß“, sagt er.

„Von der politischen Seite freuen wir uns über diese Entwicklung. Dass sich beide Schulen mittelfristig trennen, das hatten wir ja damals intendiert“, sagte Andrea Hake, Grünen-Ratsfrau und Mitglied im Ausschuss für Schule und Sport. Es sei schön, dass die Initiative von den Schulen ausgehe und der Politik zuvorgekommen sei.

Budget muss getrennt werden

Umgesetzt werden könnte die Eigenständigkeit zum Schuljahr 2021/22. Die Zeit braucht es auch, betonte Bärbel Pooker, stellvertretende Leiterin des Schulamtes. „Denn es ist ja die Neugründung einer Schule, die eine eigene Schulleitung braucht, sich einen Namen geben muss. Zudem muss das gemeinsame Budget getrennt werden“, sagte sie. All das sei gut bis zum Schuljahr 2021/22 zu schaffen. Auf die Frage der Ortsbeiratsvorsitzenden Ulrike Pollakowski, was eine Eigenständigkeit noch verhindern könnte, sagte sie, dass das Land das nicht genehmige. Dass das passieren würde, schätze sie als „mega gering“ ein.

Bereits jetzt viele Alleinstellungsmerkmale

Die Grundschule und Sekundarstufe II in der Wik hat jetzt schon viele Alleinstellungsmerkmale: So sollen die Kutterfahrten und Segel-Ag bestehen bleiben, es gibt drei Teams für die Drachenboote, die Tallinnhalle mit vielen Angeboten, einen großen Sportplatz und ein kleines Biotop, das gepflegt werden möchte. „Wir würden auch gerne die Berufsorientierungsmesse in der Wik installieren, weil es hier tolle Firmen und Unternehmen gibt“, sagte Rathey.

