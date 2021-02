Kiel

Die Kinder blicken konzentriert auf die Bildschirme, mancher sucht auf der Tastatur nach den richtigen Buchstaben. „Dafür müsst ihr in die Suchleiste gehen“, erklärt Lehrerin Gesa-Mareile Lorenz, wo ihre dritte Klasse die Adresse der Schulwebseite im Internetbrowser eingeben muss. Die Schülerinnen und Schüler üben im Computerraum des Wiker Standorts der Friedrich-Junge-Schule den Umgang mit dem World Wide Web. „Die Kinder haben im Lockdown viel Medienkompetenz gewonnen, daran arbeiten wir jetzt weiter“, sagt Lorenz.

Möglich ist das, weil der Computerraum der Schule neu ausgestattet wurde und mit 24 PCs die Option bietet, dass jedes Kind an einem eigenen Gerät arbeiten kann. Auch die Fachräume der Grund- und Gemeinschaftsschule in der Wik sind nun nach rund zweieinhalb Jahren Sanierung auf dem neuesten Stand.

Damit können nicht nur Naturwissenschaften, Kunst, Musik und Technik in modernem Umfeld unterrichtet werden. Auch ein Medienraum wurde geschaffen sowie die Küche erneuert, die für Unterricht ebenso wie von der Ganztagsbetreuung genutzt werden kann. Zudem wurde die Schule inzwischen mit WLAN ausgerüstet. Der Leiter des Wiker Standorts, Mathias Rathey, schätzt, dass es im überwiegenden Teil der Schule verfügbar ist.

Das Active Panel nützt den Lehrkräften beim Distanzunterricht

Im NaWi-Raum, der für Unterricht in den Naturwissenschaften ausgestattet ist, freut sich der Mathe-, Physik- und Techniklehrer Ulrich Ziermann über die Modernisierung. Besonders das Active Panel, ein Bildschirm mit Touchscreen, der wie ein großes Tablet wirkt, ist für Ziermann ein Gewinn. „Damit lässt sich deutlich besser arbeiten, ich kann zum Beispiel Tafelbilder wieder aufrufen“, sagt er und zeigt mit wenigen Klicks die Darstellung eines Aufbaus eines Atomkraftwerks.

Das Panel hat gerade in der Pandemie noch einen Vorteil: „In Videokonferenzen können die Schülerinnen und Schüler direkt nachverfolgen, was ich mache.“ Dafür gebe er das Panel einfach als seinen Bildschirm frei und spreche über ein Headset.

„Es ist alles da, es könnte losgehen“, sagt Rathey. Inzwischen sind die Grundschulkinder zwar zurück, doch an der Gemeinschaftsschule gibt es noch Distanzunterricht. Rathey freut sich ebenso wie Schulleiter Thomas Willers über die abgeschlossene Sanierung. „Das ist ein unheimlicher Gewinn“, so Willers. „Der Standort ist jetzt rund.“

Sanierungsplanungen schreiten voran Am Standort Schreventeich der Friedrich-Junge-Schule, der zu den denkmalgeschützten Schroeder-Schulen gehört, stehen umfangreiche Bauarbeiten an. Geplanter Baubeginn für die Gebäude der Friedrich-Junge-Grundschule, die einstweilen in die ehemalige Ludwig-Richter-Schule gezogen ist, ist diesen Sommer. Aktuell wird der Bauantrag vorbereitet. Die Inbetriebnahme soll zum Schuljahr 2023/24 erfolgen. Danach folgt die Gemeinschaftsschule, die zum Schuljahr 2025/26 in neue oder sanierte Räume ziehen soll. „Die Planungen sind weit fortgeschritten“, sagt Schulleiter Thomas Willers. Während der Zeilenbau erhalten bleibe, aber entkernt und erneuert werde, gebe es ein neues Hauptgebäude. „Wir sind durch mit der Schroeder-Problematik“, betont Willers mit Blick auf die Kompromisslösung für die Schulgebäude.

Neugestaltung des Schulhofs der Friedrich-Junge-Schule in der Wik steht noch aus

Lediglich ein Projekt steht noch aus: Der Schulhof soll noch neu gestaltet werden. Dafür habe eine Architektin und Künstlerin mit Schülerinnen und Schülern bereits erste Ideen gesammelt, erzählt Willers. Das Konzept sei in Arbeit.

Die Schule in der Wik hat in den vergangenen Jahren viele Schüler dazugewonnen. Um die damalige Timm-Kröger-Regionalschule am Elendsredder vor dem Aus zu bewahren, wurde sie im Schuljahr 2015/16 mit der Friedrich-Junge-Schule vereint. Inzwischen gebe es an dem Standort 350 Schüler in den Klassen 1 bis 10, sagt Willers – die Schülerzahlen hätten sich seit der Verbindung fast verdoppelt.

Die Schulleitung hofft, dass es auch im kommenden Schuljahr wieder zwei fünfte Klassen geben wird. Auch, um ein starkes Signal zu senden: Denn stimmen die Zahlen, soll der Wiker Standort wie berichtet im Februar 2022 zum Schulhalbjahr eigenständig werden.