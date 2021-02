Kiel

"Wir sind in Gesprächen mit dem Ministerium und haben inzwischen auch eine Zwischennachricht", sagte Bildungsdezernentin Renate Treutel (Grüne) am Donnerstagabend im Schulausschuss. Landeshauptstadt und Bildungsministerium hätten sich darauf verständigt, die Friedrich-Junge-Schule in der Wik zum 1. Februar 2022, also zum Halbjahreswechsel, als eigenen Standort einzurichten.

Allerdings gibt es dafür zwei Voraussetzungen: stabile Anmeldezahlen sowie eine positive Entwicklung der Schülerzahlprognose für die kommenden Jahre in Kiel. Details nannte Treutel auch: Für die fünfte Klassenstufe brauche es zwei Klassen mit je mindestens 20 Schülern, für die zehnte Stufe eine Klasse mit mindestens 20 Schülern. "Im Klartext heißt das, man will die jetzige Anmelderunde abwarten, um zu gucken, ob die Zahlen stabil sind. Wir sind da ganz optimistisch", so die Bildungsdezernentin zu Beginn der Diskussion.

Anzeige

Schulausschussmitglieder mit Entscheidung zur Eigenständigkeit nicht zufrieden

Dass sich Mitglieder des Schulausschusses mehr erhofft hatten, wurde in einigen Äußerungen deutlich. "Für mich stellt sich das nicht so positiv dar", sagte Andrea Hake (Grüne). "Ich habe schon den Eindruck, dass das Ministerium da auf der Bremse steht." Bedauern äußerte Elisabeth Pier (CDU), die wie Antje Möller-Neustock (SPD) betonte, dass man nun ordentlich Werbung für den Standort machen müsse. "Damit wir nicht nur die nötigen Schülerzahlen, sondern auch noch ein paar mehr bekommen", so Pier.

Lesen Sie auch:Friedrich-Junge-Schule: Eine Trennung, die alle begrüßen

Es sei für sie unverständlich, warum es zu der Verzögerung komme, so Pier. "Mir wurde aus dem Ministerium gesagt, dass die DaZ-Kinder nicht mitgerechnet werden." DaZ steht für Deutsch als Zweitsprache. "Das erschließt sich mir überhaupt nicht, das sind Schüler wie alle anderen auch." Nicht für die Grundschule, aber doch für die Gemeinschaftsschule werde etwas unterschiedlich gezählt, bestätigte Treutel.

Bedenken zeigte Pier zudem darüber, dass die Entscheidung an den Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr hängt. Sie befürchtete, dass das Ministerium diese zu spät bekomme, um noch rechtzeitig die auszuschreibende Schulleiterstelle besetzen zu können. "Ich möchte, dass wir das Ministerium auffordern, unverzüglich nach dem Feststehen der Schülerzahlen auch die Ausschreibung der Schulleiterstelle vorzunehmen." Diese Aufforderung wurde ins Sitzungsprotokoll aufgenommen.

Schulleiter sieht positive Entwicklung des Standorts Wik

Der Schulleiter der Friedrich-Junge-Schule, Thomas Willers, betonte am Freitag die positive Entwicklung des Standorts Wik. Die Schülerzahlen hätten in den letzten Jahren zugenommen. Um die damalige Timm-Kröger-Regionalschule am Elendsredder vor dem Aus zu bewahren, wurde sie im Schuljahr 2015/16 mit der Friedrich-Junge-Schule vereint.

Lesen Sie auch:Friedrich-Junge-Schule: Die Zeichen stehen auf Trennung

Inzwischen gebe es an dem Standort 350 Schüler in den Klassen 1 bis 10. "Eine Schule kann sich mit ihrem Stadtteil verbinden", so Willers. Die Identifizierung klappe noch besser, wenn sie durch eine Eigenständigkeit gestützt werde.

Unterdessen hob das Bildungsministerium hervor, dass eine Entscheidung schon zum Schulhalbjahr 2021/22 bedeute, dass die Schule bereits zum Schuljahr 2022/23 als eigenständige Einrichtung um Schüler werben könnte.